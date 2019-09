¿Adelgazar o ganar músculos con un batido? Lo que hay que saber sobre los suplementos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adelgazar. Aumentar la masa muscular. Tener más energía. Ninguna de estas cosas se puede lograr al instante, pero en esta época del año la impaciencia suele ganar, porque se acercan los primeros días primaverales y recuerdan que en tres meses será verano.

Muchas veces se quiere conseguir “ya” el resultado de lo que no se hizo en todo un año, aunque en el fondo se sepa que no es posible. Los nutricionistas saben muy bien que no lo es y tienen el desafío de educar a sus pacientes, entre otras cosas, que ninguna dieta es mágica, que ningún deporte que recién se comienza a practicar va a mostrar un efecto inmediato en el cuerpo y que los suplementos nutricionales que prometen ese “ya”, en realidad, tergiversan los hechos y lo que mencionan en las etiquetas no ocurre nunca o en algún caso sucede en parte, pero con efectos que pueden ser adversos.

Hay suplementos en forma de pastillas y también en polvo, para hacer batidos sabor frutilla, vainilla o chocolate. Algunos se usan para sustituir comidas, otros como complemento de la alimentación diaria. Pero cualquiera de ellos tienen algo en común a la hora de venderse: prometen algo que parece casi estar rozando la magia.

¿Qué tipos de suplementos hay?

La licenciada en nutrición Luciana Lasus explicó a El País que hay varios tipos de suplementos y pueden clasificarse en “multivitamínicos y minerales, otros como enzimas, hierbas o sustancias puntuales que se usan cada vez más, suplementos para la gestión del peso o para el rendimiento deportivo”.



A pesar de que la presentación de la mayoría de estos productos resalta la palabra “natural” en el etiquetado, el licenciado en nutrición Miguel Kazarez, que tiene una maestría en Nutrición Deportiva y trabaja con el plantel de fútbol de Defensor Sporting, sostuvo que los suplementos son productos industriales que lo que buscan es aportar nutrientes, calorías o ayudar a recuperarlas en determinados contextos. Por ejemplo, los deportistas los toman “en situaciones en las que es difícil acceder a alimentos y en las que hay un gasto calórico muy alto. En general, en entrenamientos muy elevados y se hace muy difícil reponer las calorías o recuperar al deportista entre sesión y sesión”, señaló el profesional. Es el caso de un maratonista que corre durante dos horas seguidas y no puede parar a comer para recuperarse. En ese tipo de casos, el consumo de suplementos nutricionales es útil, aclaró.

Muchos deportistas toman suplementos. Foto: Archivo

Al consumirlos, siempre hay un riesgo.

Kazarez señaló que “la mayoría de los suplementos contiene algún ingrediente que no figura en el rotulado e incluso algunos salen al mercado sin que esté garantizado que hagan lo que mencionan” en el envase.



Entonces, al consumirlos siempre hay un riesgo, por lo que recomienda prestar atención a las etiquetas. Kazarez va más allá: “Hay que buscar el historial de la empresa que lo fabrica y fijarse si en el pasado tuvo uso de dopantes o si produjo suplementos que dieron dopping positivo”.



El profesional dijo que ningún suplemento está libre de estar contaminado y que por eso también es importante “ver quiénes están detrás de la empresa, qué productos venden, porque a veces por ejemplo, venden anabolizantes por un lado y por otro lado te venden whey protein (proteína de suero de leche), creatina, y uno no tiene la certeza de que no haya habido contaminación cruzada y que en ese whey protein no haya anabolizantes. Capaz que no hay una mala intención, pero los productos pueden contaminarse”.

"Ningún complemento es 100% seguro". Kazarez mencionó que existen diferentes páginas en internet en las que el usuario se puede informar sobre suplementos: “Hay sitios como por ejemplo Informed-Sport o Informed-Choice que son empresas que investigan, son independientes y pueden dar un poco mas de garantía”.

El nutricionista opinó que, de todas maneras, “ningún suplemento es 100% seguro” y subrayó la importancia de que siempre exista un control por parte de un profesional.



Lasus explicó que al tomar un suplemento es esencial contar con la indicación de un profesional porque este es quien sabrá “si la persona está tomando otros medicamentos para evaluar posibles interacciones, porque, por lo general, los suplementos nutricionales pueden interferir con anticoagulantes y otros fármacos”, señaló.

¿Adelgazar con un batido?

En relación a los suplementos adelgazantes, Lasus detalló que contienen sustancias que aumentan la saciedad y facilitan el uso de azúcares y grasas de la dieta como energía en vez de “acumularlo”, dijo.



Pero resaltó que sea cual sea el objetivo por el que se consuma el suplemento, este no actúa en el vacío: “Se integra a la alimentación y a la actividad física que realice la persona, por lo que el suplemento solo no alcanza, porque no reemplaza la buena alimentación”.



Kazarez agregó que no hay evidencia científica de que los llamados “quemadores de grasa” cumplan lo que prometen: opinó que usarlos es “malgastar el dinero y el tiempo”. Añadió: “No los recomiendo y hay que saber que incluso algunos tienen relación con arteriosclerosis, así que te puede terminar saliendo carísimo”.

El suplemento no sirve de nada si no es acompañado con una alimentación sana. Foto: Archivo

Sobre los que se toman para aumentar la masa muscular, señaló que pueden ser útiles en algunos contextos: “Primero que nada la persona tiene que entrenar, porque hay gente que quiere consumirlos y no entrena. Y luego, si entrena y se alimenta bien y aún así no le está sirviendo, consumir algún suplemento puede llegar a ser una opción”.

Siempre hay que consultar con un profesional.

Lasus explicó que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de investigaciones sobre suplementos nutricionales, motivo por el cual hoy en día se sabe que hay diferentes tipos de personas que pueden llegar a necesitarlos: puso el ejemplo de algunos casos en que se precisa tomarlos más allá del de los deportistas de alto rendimiento, como “durante embarazos, lactancias, en niños menores de dos años, eventualmente en la menopausia”, ejemplificó.



También pueden llegar a necesitarlos pacientes que tengan una alimentación incompleta. Pero Lasus destacó la importancia de que el consumo de un suplemento, sea cual sea el caso y la razón por la que se tome, siempre debe estar indicado por un profesional.

Presentaciones, precios y promesas.

Si se hace una rápida búsqueda en sitios uruguayos de internet, en una plataforma de venta online, por ejemplo, la descripción del producto señala que el mismo “ayuda a bajar de peso sin dietas ni ejercicios. Contribuye a evitar la flacidez. Favorece notablemente el control de los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a evitar el hambre excesiva. Promueve la eliminación de las grasas internas y externas. Mejora la producción de la insulina. Tiene propiedades diuréticas. Puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Estimula un adecuado funcionamiento de órganos importantes como el páncreas, el estómago, la vesícula biliar y los riñones. Al limpiar las grasas y toxinas, ayuda a descongestionar y desintoxicar las vías circulatorias”. Todo eso, leyó bien.

Y todas estas promesas, para tener una idea de precio, vienen en diferentes presentaciones. Una de las opciones es comprar el polvo para preparar batidos, que se consigue a partir de los $600 los 500 gramos. Las pastillas, de las que también hay varias marcas y cantidades, pueden encontrarse en presentación de 60 comprimidos a partir de los $690. El kilo de whey protein (proteína de suero de leche) cuesta un promedio de $500. Los montos mencionados son orientativos, ya que en el mercado hay variedad de marcas y presentaciones diferentes.