Video: tiktoker se infiltró en la casa de "Gran Hermano" y dejó un regalo a los participantes

"Colándome en la casa más famosa", escribió horas atrás el tiktoker argentino El Wandi en sus redes sociales. El joven, que es conocido en las redes sociales por haber ingresado a festivales y recitales sin entrada, escaló la medianera de la casa de Gran Hermano, grabó con su teléfono el patio y le tiró a los participantes del reality una remara con el nombre de su cuenta de Instagram.



El video que captura el momento se viralizó enseguida en TikTok. "Hola gente. averiguamos cómo meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”, dijo el argentino mientras mostraba las paredes y techos de la cancha de fútbol ubicada detrás de la casa donde viven los participantes del programa que emite Canal 10.

Ya desde el techo, filmó el patio de la casa de Gran Hermano. Luego preguntó a sus seguidores si les parecía que tirara una remera, y lo hizo mientras seguía enfocando el estudio: "Gente, no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó compartan, denle me gusta, 'El Wandi' papá, tiro la remera y me voy rajando".



Apenas escucharon los ruidos del influencer, las participantes Lucila y María Laura fueron al patio y encontraron la remera. "Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. Es 'El Wandi', un loquito que se cuela a todos los lugares”, dijo Lucila.



Mirá el video a continuación: