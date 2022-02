Rose Galfione, la nueva jurado en "Bake Off"  será exigente: "No me gusta la mediocridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todavía no comenzó, y Bake Off Uruguay ya es uno de los programas que más ha dado que hablar. Después de la desvinculación del jurado Jean Paul Bondoux, la salida de Annaosfía Facello y Steffi Rauhut, se conoció quién integrará el jurado en la competencia más dulce de Canal 4.

La elegida es Rose Galfione, una cara conocida para los foodies de nuestro país gracias a su local La casa de Rose. El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del programa, donde fue descrita como "la reina de los detalles". El mensaje en Instagram dice: "Llega a la carpa más dulce a poner orden y a subir el nivel de exigencia. Sus años de experiencia en la gastronomía le permiten no sólo enfocarse en el sabor sino en la presentación, la estética y la forma de presentar el producto final. Estamos muy expectantes de escuchar sus devoluciones".

Las negociaciones para sumar a Galfione comenzaron a inicios de mes, cuando fue invitada por Canal 4 para sumarse a la tríada de jurados que mantiene a Sofía Muñoz y sumó a Hugo Soca.

Galfione tiene experiencia en televisión y en la crítica gastronómica, porque en 2005 tuvo un programa, en el canal Utilísima, llamado Bajo la lupa. Allí, acompañada por un chef, visitaba locales gastronómicos y le ponía puntajes de acuerdo a la presentación de los platos, el menú, la decoración y hasta la limpieza de los baños.

"No era una crítica por la crítica misma, sino hacer una devolución para que el profesional o el restaurante progrese y mejore las cosas. El programa tuvo una aceptación fantástica por parte del público y me gustó ese rol. Eso es porque soy muy crítica conmigo misma", dijo Galfione a El País.

Cuando le propusieron sumarse a Bake Off Uruguay, dijo que aceptó porque sintió que era un programa que estaba en sintonía con su experiencia en gastronomía. "Soy cocinera y ejercí de chef mientras tuve mi local, La casa de Rose. Así que me siento muy honrada que me hayan convocado", agregó.

—¿Qué está buscando en los participantes de Bake Off?



—Esto es un certamen, acá nadie está obligado a competir, los que vienen es porque tienen ganas. A mí no me gusta la mediocridad, y si es una competencia, me gusta elegir al mejor pastelero, porque a eso vienen. En mi caso voy a poner mucha exigencia en todo lo que un buen pastelero tiene que representar para llevarse el título. Por supuesto que aceptar las devoluciones que son críticas, pero todos crecemos con las críticas.

—¿Va a ser la exigente del programa?



—No voy a ser la mala de la película, soy exigente y quiero que el otro de lo mejor que puede dar y están compitiendo, entonces hay que nivelar para arriba y que salga el mejor, ese es mi lema.

—¿Cómo va a hacer para que no la afecten las historias de vida de los participantes?



—Hay que involucrarse lo menos posible con el participante. Sé que cada uno tiene una vida, una historia y pasó por diferentes situaciones por las cuales no me quiero ver afectada ni emocionada porque no puedo evaluar sus vidas. Tengo que evaluar lo que me presentan, y en eso voy a ser muy estricta.