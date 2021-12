Paula Silva, tras ganar "MasterChef": "Tuve que trabajar la confianza para creer en mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Terminó la transmisión y el equipo técnico, al igual que los participantes festejan en el estudio. Cantan, bailan, saltan y Paula Silva, la ganadora de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, está en el medio de toda esa algarabía. Todos le piden fotos y la saludan, porque nadie quería dejar de tener una selfie con la nueva campeona de la competencia de cocineros de Canal 10.

Ella se emocionó, lloró cuando abrazó a su marido, el también participante Facundo Santo Remedio, también cuando le pasaron un celular con una videollamada, y al saludar a su madre, Mabel Aguilar.

Mientras los celebrities la filmaban con sus teléfonos, su madre miraba la escena de lejos. “¿Es verdad que no sabía cocinar nada?”, le pregunto. “Nada”, dice. “Solo sabía hacer dos tortas y un arroz de bolsita, pero nada más”.

Después de la emoción, cuando los participantes y técnicos se estaban yendo y había silencio al estudio, Silva charló con El País.

—Me dijo tu madre que solo sabías hacer dos tortas antes de entrar a Masterchef: una de manzana y otra de chocolate. Por lo que se vio en la final, creciste mucho.



—Crecí un montonazo, ahora te cocino lo que quieras. Le debo preparaciones a todo Montevideo y todo el mundo me pide que les cocine, ya iré saldando deudas. Ahora se hacer más que una chocotorta y una tarta de manzana. Soy vegetariana pero me animé a cocinar carne y me di cuenta que me gusta hacer pasta.

—¿Cómo fue prepararse para el menú final?, ¿lo tenías definido?



—Sí, lo preparé ocho veces, calculá. Tenía todo pensado pero tenía que practicar por el tiempo para poder llegar a hacerlo en las dos horas estipuladas. Y no llegaba. Se ve que los nervios de cocinar en vivo me hicieron acelerar y lo conseguí.

—Donde sí se te vio pasar nervios fue con el postre.



—Sufrí porque nunca sabes cómo va a estar adentro. Es como una torta, no sabés si está cruda, si está bien o mal, pero salió todo perfecto.

Ximena Torres, Paula Silva, Sergio Puglia y Laurent Lainé. Foto: Darwin Borrelli

—Llegaste al programa diciendo que no ibas a ser elegida, pero lo hiciste. ¿Te pusiste presión para no ser la primera eliminada?



—No me quería ir el primer programa porque no quería esa exposición de entrar y salir. Soy actriz y venía de momentos complicados por la pandemia, como todos. Por eso cuando me llamaron no dudé en aceptar. Corté, llamé a mi madre y le dije: “mamá, vos con la abuela me tienen que enseñar a cocinar”. En ese momento agarré la calculadora y empecé a ver cuántos programas tenía que hacer para solucionar un montón de cosas económicas que tenía y me dije: no voy a llegar.

—¿Y cuándo viste que sí ibas a lograrlo?



—Fueron pasando los programas y empecé a darme cuanta que tenía una habilidad para cocinar, y con confianza empecé a sacar eso a la luz. Me empezó a gustar y sobre todo me di cuenta que podía hacerlo. La gente a mi alrededor confiaba en mí y yo también empecé a ganar confianza y a creer en mis habilidades para cocinar. Cada vez que llegaba de una grabación le decía a Facu: “quedé“, y no podía creerlo, no entendía nada. Fui quedando hasta que éramos siete y Facu me dijo: “¿te das cuenta que si te lo proponés llegás a la final?”, y ahí me polenté. Conocí a dos exparticipantes, Mandrake (Raúl Rodríguez de la temporada 2) y a Joaquín (De los Santos de la tercera) que me ayudaron muchísimo porque tenés que aprender técnica y un montón de cosas.

—¿Y con ellos mejoraste?



—Sí, también me ayudó mucho Marian la que cocina; y si será chico el mundo que la conocí haciéndome las uñas. El universo me unió con la gente indicada para ayudarme. Marian me mandó su libro, empecé a hacer sus recetas y me recontra apoyó, sostuvo, contuvo y fue uno de mis pilares en la competencia.

—¿Te das cuenta que es el segundo reality (antes fue Despedida de solteros) que participás y ganás?



—(risas) Me parece que me tengo que dedicar a esto, a competir en realities. Creo que tengo que dejar mi carrera de actriz y ya está.

Paula Silva. Foto: Ignacio Seijo

—¿Hay más nervios frente al jurado que ante un estreno?



—Sí, es una sensación rara, es una mezcla de adrenalina por lo que te divertís, porque la pasamos genial. Al mismo tiempo el estrés y los nervios se conjugan con nervios, porque tenés que saber estar en tu temple, hay que estar enfocada.

—¿El ser actriz te ayudó a superar esos nervios?



—Creo que sí. Me tomaba cada grabación como si fuese un estreno en teatro. Lo veía así, había un inicio, desarrollo y final para estar concentrada, enfocada y manejando los nervios. Ya me conozco, así que sé cómo manejarlo: meditaba, respiraba y tenía todas mis cábalas.

—¿Cuáles son?



—Me apoyo mucho en el palo santo que uso cuando hago meditación. También las gemas que siempre están ahí, y después mucho “intensionar”, motivarme. Mi mamá es coach y me ayuda mucho con la actitud. Cuando le dije que quería que me enseñe a cocinar me dijo: “te enseño, pero lo que va a importar es la actitud”. Y ahí también tuve que trabajar con la confianza para creer en mí. Porque pasás un estrés acá, sentís una presión por el tiempo del reloj, estar en la tele, los demás participantes y llega un momento en la competencia que se empieza a poner mucho más exigente y querés seguir quedándote. Te empezás a manijear y decís: quiero seguir.

Paula Silva y Gordo Verde en la final de "MasterChef: Celebrity Uruguay 2". Foto: Darwin Borrelli

—Se formó un lindo grupo y siempre se decían: “hasta el cielo no paramos”, frase del “Gordo” Verde.



—Sí, se formó una camaradería hermosa porque entendíamos que la competencia era de cada uno con uno mismo. Por más que cocinaras bien, si los nervios te jugaban una mala pasada, te podía ir mal. Entonces era una competencia con uno mismo para sorprender el jurado, pero no con los compañeros. Para mí eso potenció que seamos mejores y estemos tan unidos.

—Demostraste que cualquiera puede cocinar.



—Si yo puedo cocinar... Mi abuela dijo que me calentaba el café con leche y no hacía nada más. Imaginate, si yo pude cocinar quiere decir que todo es actitud. Yo soy muy determinada y cuando tengo un objetivo no paro hasta conseguirlo.

—Sos actriz, ¿qué proyectos tenés en desarrollo?



—El año que viene estreno Virus 32, una película de Gustavo Hernández que protagonizo con Daniel Hendler. También estreno una obra de teatro que no pudimos hacer en 2020, que es un drama muy fuerte y está bueno; esa la estrenamos en abril. Además, en enero filmo otra película, así que estoy muy contenta por este presente y este nuevo logro.