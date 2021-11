"Masterchef Celebrity": una noche repleta de exigencias completó el Top 5 del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Se van a esforzar muchísimo en esta prueba, pero al final, el ganador se va a resolver a dedo", dijo el jurado Lauent Lainé al comienzo de la emisión del martes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity: Uruguay. Tras el asombro de los seis participantes, Ximena Torres aclaró: "Se come con los ojos, con la nariz, con el vino, la cerveza, y la particularidad de hoy es que van a hacer un plato para comer con los dedos. Se trata de Finger Food".

Tras una masterclass a cargo de una chef del Crandon, los jurados organizaron tres duplas. Paula Silva debió cocinar con Denis Ramos, Sebastián Almada con Patricia Madrid y Carmen Morán con Juan Andrés "Gordo" Verde. "Hoy, sus dedos los van a necesitar para jugar, porque la elección de los ingredientes será tirando dardos", les comentó Sergio Puglia para agregarle todavía más dificultades al desafío. Uno de los miembros de la dupla debía encargarse de una propuesta dulce, y el otro, de una salada.



Luego de la divertida instancia, en la que Verde casi le da con un dardo a Puglia, llegó el momento de cocinar. El desafío de 45 minutos no se salvó de las dificultades —Almada, Silva y Madrid tuvieron problemas con sus cocciones—, pero la asesoría de Torres y de la chef del Crandon fueron esenciales para sortear los obstáculos culinarios.

La primera dupla en pasar al frente fue la de Almada y Madrid. Uno presentó champiñones rellenos, mientras que la otra una crema de coco con maracuyá. "La técnica la utilizaste muy bien, es intenso, aunque me hubiera gustado una presentación más pulida", le comentó Torres al humorista. "El relleno es un poquito fuerte, pero es muy bueno", agregó Lainé. En el caso del plato de la periodista, Torres dijo: "Para se runa crema, debería tener más contraste entre el maracuyá y el coco. El postre está muy bueno".



En el caso de Silva y Denis, la actriz presentó un mousse de chocolate con mango grillado, flambeado con coñac y almendras tostadas, mientras que el músico de No Te Va Gustar ofreció una bruschetta de morcilla con peras caramelizadas. "Está muy bien tratado el pan, la crocantez es justa y la morcilla está muy bien. Me gustó mucho", le dijo Puglia. "Ese contraste de colores lo hace un plato muy lindo", agregó Torres. Respecto a Silva, Lainé comentó: "Eso no es un mousse, discúlpenme".

Más adelante, le llegó el turno a Morán y Verde. Eso sí, la actriz dejó algo en claro: "Siento un desequilibrio entre lo que él presenta y yo presento". Sin embargo, el jurado estuvo de acuerdo. "Este finger food es un milagro de los que genera Masterchef en comparación a tus primeras presentaciones. Hay un montón de crecimiento en vos; estás elevándote", le comentó Torres a Verde sobre sus langostinos envueltos en panceta. En el caso de Morán, que presentó un crumble de frutos rojos, también hubo elogios. "Buena textura, equilibrio de sabores. Me gustó mucho", dijo Puglia.



Tras la presentación de todos los platos, la experta del Crandon nombró a la mejor dupla de la noche: la de Denis y Silva. "Conseguimos porque trabajamos juntos en el proceso", aseguró el músico.

masterchef Etapa de eliminación

Para definir quiénes serían los tres participantes que completarían el "Top five" de la segunda temporada de Masterchef Celebrity: Uruguay, el jurado anunció que se debería cocinar una hamburguesa con guarnición. La consigna era clara: "Puede ser con carne o vegetariana -aseguró Torres-, pero tiene que ser la mejor hamburguesa de sus vidas".

Al grito de "Vamo' Gordo" a cargo del resto de los concursantes, Verde presentó una hamburguesa con carne res y de cerdo, provolone, salsa y aros de cebolla. "Esta es la hamburguesa de mi vida", le dijo a Torres. Sin embargo, Puglia no estuvo de acuerdo: "Hay un buen manejo de la carne, pero creo que el punto más alto son los aros de cebolla".

Madrid apostó por una hamburguesa de carne con hongos, panceta, pesto, muzzarella y cebolla acompañada de papas fritas con pimentón. "Me gusta mucho el pan pasado por manteca, pero me falta algo que le dé humedad; algo más pincelado", aseguró Torres. "Tengo el mismo problema -agregó Puglia-, me faltan más cosas". La periodista no estuvo de acuerdo con la devolución ("Son paladares", dijo), pero prefirió no discutir con los jurados.

Almada fue por la sorpresa: presentó una hamburguesa de salmón con mayonesa de wasabi y boniatos fritos. "Si me tengo que ir, que sea con la frente en alto", aseguró. "La elección de la proteína está fuera de tu zona de confort y de la lógica de quien nos está mirando en casa. Tomar riesgos a esta etapa de la competencia es arriesgado, pero me pone muy contenta. La hamburguesa está rica y es una gran realización", celebró Torres.

Por último, Morán ofreció una hamburguesa de carne con huevo frito, cebollas, hongos, camembert y chips de papas y boniato. "La carne está bien sabrosa y no está seca, pero es mucha", comentó Lainé. "Es una hamburguesa con amor y tiene algo cercano al chivito gracias al uso del huevo frito", dijo Torres.

masterchef El momento más esperado de la noche

Según Lainé, la apuesta de Almada fue certera porque su hamburguesa de salmón fue la mejor de la noche. Luego, Puglia salvó a Carmen gracias al esfuerzo que representó su plato. Por lo tanto, Verde y Madrid se enfrentaron para ver quién entraría al deseado "Top Five" de Masterchef Celebrity: Uruguay 2.

"Es difícil para todos", comentó Torres. "Sus platos fueron correctos, pero los menos logrados de la noche. Les advertimos que lo correcto ya no es suficiente, así que va a tener que abandonar el certamen. Tienen que sentirse más que orgullosos de haber entrado a los seis mejores de Masterchef".

Finalmente, Torres anunció que Patricia Madrid dejaría el reality show de Canal 10. "Cuando me invitaron a formar parte del programa, me encantó el desafío. Veníamos de un año muy duro, así que fue una experiencia increíble. Voy a ser la Masterchef de mis amigos y me llevó a un montón de otros amigos que conocía acá. Esto fue un ganar-ganar", aseguró la periodista antes de despedirse.

Por lo tanto, el Top Five de la competencia está conformado por Paula Silva, Denis Ramos, Sebastián Almada, Carmen Morán y Juan Andrés "Gordo" Verde.