Se estrena "Metro de Montevideo", la serie que le cumple un sueño a la capital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bajar a la estación Plaza Matriz, tomarse la línea A, la roja, hasta la estación Universidad. Ahí caminar hasta Hipotecario y tomar la linea E, la violeta, con destino Nueva Estación Central, y en un par de estaciones ya estás en la Facultad de Medicina.

Así serían las indicaciones en la ciudad imaginada en Metro de Montevideo, el proyecto de Marco Caltieri, que fue un mapa, un libro y ahora una serie de ocho capítulos. Se estrena hoy a las 20.30 en TV Ciudad, y el lunes 11 a las 23.00 en Canal 5 y YouTube.

Con el formato de sitcom -dura media hora, es graciosa- y presentada como un (falso) documental, la miniserie se centra en el ingeniero Estero Bellaco, presidente y director ejecutivo de la Corporación Metro de Montevideo y quien hace 25 años empezó a concretar el sueño, bien montevideano, de tener un metro propio. Lo acompaña, en un rango de vinculación que va desde el desprecio a la adoración absoluta, un grupete de empleados.

La serie recibió el premio mayor (cinco millones de pesos) del fondo SeriesUy, destinado, desde el MEC, a fomentar este tipo de productos. El financiamiento se completó con otros fondos públicos y en un acuerdo de coproducción con Argentina.

Fue así que se filmó esta primera temporada (“lo que nos costó la serie sale un capítulo de cualquiera que anda en la vuelta”, dice Caltieri), con una producción austera pero que no se nota y un elenco encabezado por Bananita González como el ingeniero Bellaco, y en el que hay gente de carnaval (Jimena Márquez, Jimena Vázquez), del rock (Tabaré Rivero, los hermanos Dalton) y de la televisión (Fernando Vilar tiene un papel recurrente).

A ellos se suman participaciones particulares de gente como Aldo Martínez, Gerardo Nieto o Noelia Campo. Tiene elenco de superproducción.

“El trabajo que hicimos con los actores, sobre todo con Bananita, fue muy interesante”, dijo Caltieri. “Él me preguntaba si su personaje era un chanta y yo le decía que no, que era de verdad. Y que eso era lo gracioso: que un tipo realmente tenga las mejores intenciones del mundo y eso termina en un desastre, es lo que me divierte”.

“Luce más cara de lo que salió”, contó Caltieri, que es realizador audiovisual, ya ha hecho un par de series, dirige publicidades y se define como un arquitecto frustrado. “Hay un ingeniería narrativa que es básicamente gente hablando a cámara, y tratamos de juntar ese recurso y una estrechez financiera para que con eso, la serie luciera muy linda”.

Así, Metro de Montevideo es una suerte de aviso institucional de la empresa que creó y maneja el metro capitalino. Es una idea de marketing que no puede disimular las carencias del sistema y la ineptitud y mala disposición del personal. Va por el lado de la parodia y algunas caracterizaciones están un poco exageradas, se supone que al servicio de la comedia.

Metro de Montevideo

-El diseño de producción, en ese sentido, tiene un aspecto atemporal. ¿Por qué fueron por ese lado?

-Hay algo ahí de jugar con la sensación que tengo de cómo transcurre el tiempo en Uruguay, que para mí es una especie de dulce de leche. Y me interesaba hablar de eso: de cómo acá se rema en dulce de leche. La oficina la filmamos en unas oficinas abandonadas desde la década de 1960 a la que le agregamos cosas de los ochenta y los noventa. Y cada uno de los lugares tienen una lógica de esplendor y deterioro. La serie habla de cómo hacemos algo y lo dejamos ahí que se descascare.

Aunque marcado por el incombustible optimismo del ingeniero Bellaco, el sistema de metro de Montevideo no es el orgullo de la ciudad. Con una infraestructura armada a partir de desechos (los vagones son de Bangladesh, unos rieles son serbios) y un servicio deficiente, el metro de Montevideo es, parecería, un reflejo de una idea de Uruguay.

-Esa visión medio negativa de cómo hacemos las cosas, le da a la serie una tonalidad de comedia negra.

-Por un lado sí, pero también hay una intención de visitar el tópico de la ineficiencia que a menudo se lo atribuimos a lo público, pero que también está en lo privado. Nos llama la atención a mi y a los guionistas, ver que todo el tiempo están ocurriendo cosas que parecen salidas de nuestra historia.

El libro del que surge la serie, publicado en 2011 por la editorial Amuleto, ya fingía recopilar entrevistas que resumían una inexistente memoria anual. “Funcionaba como un objeto encontrado de un universo paralelo que es parte de otro objeto que no conocemos. Había algo borgiano ahí”, dijo Caltieri.

Esa idea de cómo presentar ese mundo ficcional se trasladó a la serie, que está presentada como un falso documental. La inspiración de Caltieri viene de This is Spinal Tap, que contaba en tono documental la ficticia historia de una banda de heavy metal, pero el recurso se puede ver también en series como The Office.

“Ese era el formato más adecuado”, dijo Caltieri quien también menciona What We Do in the Shadows, la película y la serie de Taika Waititi.

La llegada a la televisión abierta de Metro de Montevideo va a enfrentarnos a nuestra fantasía colectiva de que esta ciudad mejoraría mucho con un sistema de transporte subterráneo.

“Lo que hice cuando dibujé el mapa de las líneas del metro fue darle una corporización que se convirtió de un meme y una forma visual al sueño montevideano de tener un metro”, dijo.

Ahora el proyecto sigue con la publicación de un (ficticio) manual de autoayuda empresarial, a cargo del propio ingeniero Bellaco. Él fue el hombre que construyó ese metro que nos lleva hasta Carrasco en media hora, aunque los vagones no estén buenos y el servicio sea deficiente. Es que los sueños a veces son así, falibles pero graciosos.