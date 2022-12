Falleció Omar Varela, actor, dramaturgo, director y figura clave del teatro uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Omar Varela, actor, director, dramaturgo, docente y una de las figuras más destacadas del teatro uruguayo, falleció en las últimas horas, confirmó El País. Tenía 65 años y llevaba largo tiempo alejado de la actividad, con serios problemas de salud a partir de un diagnóstico de Párkinson.

Fundador de la Compañía Italia Fausta, egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) e integrante en su momento de la Comedia Nacional, Varela también pasó por el mundo de la televisión.

En Canal 12, fue jurado del programa de imitaciones y talentos Yo me llamo; ese, entre 2014 y 2015, fue uno de sus últimos trabajos con exposición pública. Antes, en 2009, había hecho en esa misma señal el programa El casting de La Tele, que se grababa en Buenos Aires.

Se consideraba a sí mismo un actor productor, era gestor de proyectos, tradujo más de 60 obras y durante 24 años fue directivo de Agadu, desde donde, tras conocerse la noticia, lo recordaron como un "entrañable amigo". "Formó parte del Consejo Directivo como prosecretario, vicepresidente y secretario general; destacamos su incansable trabajo para que la Sala Mario Benedetti fuera una realidad", recordó la Asociación General de Autores del Uruguay.

Omar Varela. Foto: Archivo El País

En los últimos años, su amigo y colega Nacho Cardozo se convirtió en uno de sus principales apoyos a la hora de transitar la enfermedad.

Varela había sido diagnosticado con Párkinson en 2005. Diez años después, explicó a Sábado Show que, cada tanto, su cuerpo quedaba rígido y debía pedirle a la persona que tuviera más cerca, que lo empujara para poder avanzar. Antes de saber que tenía esta enfermedad, había sufrido dos infartos; a sus problemas de salud y a la vida misma le hacía frente, siempre, con todo el humor que podía.

Nacido en el Barrio Sur en 1957, comenzó a trabajar a los 12 años y se independizó a los 17. Se inició en el Teatro de la Ciudad, se formó en la EMAD y luego estuvo radicado en Brasil, becado por la Organización de los Estados Americanos para cursar Artes Escénicas en la Universidad de Río de Janeiro. En esos años norteños trabajó con Denise Stoklos; se codeó con figuras como Fidel Castro y Gabriel García Márquez, y se cruzó por primera vez con la obra que le cambiaría la vida: ¿Quién le teme a Italia Fausta? La estrenó en 1988 y revolucionó la escena. Estuvo en cartel 15 años y se la considera la obra más exitosa en la historia del teatro uruguayo.

Fue el gran título de su camino como director. En su trayectoria teatral, recibió nueve Premios Florencio y varios Premios Iris. Fue reconocido por su talento pero también por su suceso en la taquilla: en la comedia, en los espectáculos para niños, en el musical.

Dirigió más de 60 años y estrenó más de 30 obras propias. El año pasado, cuatro de ellas fueron reunidas en un volumen de la Colección Teatro del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Son Un poco de suerte, El país de las maravillas; Fue mi culpa, lo hice por amor; y Estoy sola porque quiero.

"Era joven y exitoso. Era un seductor. Me llevaba el mundo por delante. Me creía el Rey del Ganado", le dijo a Sábado Show en una de sus últimas entrevistas, publicada en 2016. Para ese entonces se anunciaba su retiro formal, aunque él declaraba: "A mí me queda mucho más, porque todavía no me conformo con lo que viví".

"Un señor director", lo definió Petru Valensky en 2017, en referencia a su importancia y sus formas como director. "Yo me sentaba en una silla, veía lo que él quería, y lo interpretaba y lo bordaba junto con él. Que es la manera que a mí me encanta que me dirijan. Omar fue el que me sacó de los boliches gay y me dio la oportunidad de estar en un teatro. Lo que nos divertíamos ensayando con Omar...".

Apenas trascendió su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de lamentos y mensajes de despedida a Varela. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, escribió en Twitter: "Así voy a recordarte siempre, con tu sonrisa y humor permanente. Al genio del teatro nacional y defensor de todas las expresiones cultura, a mi amigo de tantas horas. Buena gira. QEPD entrañable Omar Varela".

Mariana Percovich, directora, dramaturga y docente, también lo recordó con pesar: "Hemos compartido tanta vida desde las gloriosas noches de Italia Fausta, las lentejas de domingos queer que organizabas, muchas navidades y fiestas compartidas. Regalos kitsch, risas, lágrimas y mucha mucha vida. Te merecías estar en paz. La enfermedad nos robó un hombre genial y con un sentido del humor muy particular y que conocía mucho al público. Gracias, Omar, por tanto. Hoy varios perdimos a un gran amigo y mucha gente perdió un teatrero de ley que hizo reír a generaciones".



"El teatro nacional está de duelo", señaló Martín Inthamoussu, expresidente del Sodre y hoy Consultor en Economía Creativa en Banco Interamericano de Desarrollo que, como los demás, resaltó su amistad y sentido del humor.