Las 10 exitosas series que Netflix canceló a pesar de batir récords: conocelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque vaya al contrario de lo que cualquiera puede pensar, a veces Netflix sorprende a sus usuarios con la noticia de que una de sus exitosas series fue cancelada.



Es que, más allá de la recepción que le den los televidentes, la plataforma no ve el valor en las producciones que superan los 30 episodios (una cantidad de capítulos a la que se suele llegar entre la segunda y tercera temporada), ya que continuar las grabaciones se vuelve demasiado costoso, según informó Deadline. Por eso, les baja el pulgar, más allá de que sean un furor.

A continuación, un listado con 10 de los shows más exitosos que la plataforma de streaming decidió cancelar a pesar de su éxito.



10 Dear White People, cancelada después de 4 temporadas



“Un grupo de estudiantes negros navegan por los desaires diarios y la política universitaria en una realidad no tan deconstruida racialmente como se esperaría”, sostiene Netflix en la descripción de Dear White People, una serie que fue un éxito en la plataforma. La tira, que es una suerte de sátira de producciones sobre la vida en un campus universitario, reconstruye algunas interesantes historias que comienzan a cruzarse entre sí.



9 On My Block, cancelada después de 4 temporadas



La serie On My Block cuenta la historia de cuatro adolescentes que viven en un barrio difícil de Los Ángeles. Todos ellos son brillantes, divertidos y están llenos de picardía, por lo que su ingreso a la escuela secundaria genera algunas interesantes situaciones. Tras convertirse en un éxito, medios especializados como Collider la consideraron “un verdadero latigazo emocional” por los planteos que genera al espectador.



8 Dark, cancelada después de 3 temporadas

La misteriosa desaparición de un niño sacude a un pueblo y pone a cuatro familias en jaque: durante las tres temporadas de Dark, la búsqueda del chico inaugurará un recorrido que abarcará tiempo y espacio, incluyendo tres generaciones de personas. El éxito de la serie fue rotundo: temporada a temporada los televidentes, en las redes sociales, se mostraron intrigados y ávidos por la continuación del programa. “Dark mantuvo alta la tensión durante tres de las temporadas de televisión de ciencia ficción más emocionantes jamás realizadas”, indicó IndieWire.



7 Unbreakable Kimmy Schmidt, cancelada después de 4 temporadas



Kimmy Schmidt fue rescatada de un culto que la mantuvo encerrada en un sótano durante casi dos décadas. Con humor sobre un hecho trágico, la serie relata cómo fue su liberación y regreso al mundo real. A lo largo de los años, la producción creció en público y la plataforma incluso produjo un especial interactivo sobre la tira. A pesar de todo, la cuarta temporada fue la última que pudieron disfrutar los televidentes.



6 Tuca y Bertie, cancelada después de una temporada



Los creadores de Bojack Horseman dieron vida a Tuca y Bertie, dos personajes femeninos animados (un tucán y un zorzal cantor) con dos personalidades muy distintas y que se enfrentan a los embates de la vida adulta. A pesar de su breve desarrollo (no hubo siquiera una segunda temporada), la serie alcanzó una profundidad inusitada al tratar temas vinculados a la misoginia y la violencia de género.



5 Special, cancelada después de dos temporadas



“Un joven gay con parálisis cerebral sale de su aislamiento social con la esperanza de finalmente ir tras la vida que quiere”, sostiene la descripción de Special que hace la plataforma. Uno de los aspectos más elogiados de la serie, más allá de su mirada inclusiva sobre la diversidad sexual, fue la construcción de Ryan, un personaje protagonista que en apenas dos temporadas logra mostrar importantes transformaciones.



4 American Vandal, cancelada después de 2 temporadas



Como una parodia de documentales de true crime, American Vandal muestra un escenario en el que, luego de que un acto de vandalismo sacuda a una escuela secundaria, las autoridades abren una investigación para encontrar a los responsables. “Cuando el crimen parecía resuelto, el principal sospechoso se declara inocente y encuentra un aliado en un cineasta. Un misterio satírico sobre un verdadero crimen”, explica la plataforma en su sinopsis.



3 One Day at a Time, cancelada después de 3 temporadas



Una madre latina cría sola a sus dos hijos: una joven adolescente y un hijo preadolescente. Todo con la colaboración de su propia madre, que tiene un estilo de crianza bastante anticuado. “El pulso de Un día a la vez fue su enérgica insistencia en que la belleza puede prosperar junto con el dolor. La serie combinó un tono de sitcom con una voluntad intrépida para abordar problemas sociales graves”, sostuvo la crítica estadounidense en su última temporada, confirmando que el programa, a pesar de su cancelación, había tenido una excelente recepción entre el público.



2 "Patriot Act" cancelada después de 6 partes



Cada semana, en un capítulo emitido los domingos, el comediante Hasan Minhaj brinda su perspectiva incisiva sobre la realidad. Con foco en la agenda estadounidense pero una mirada global, Minhaj recorre temas sociales, políticos y culturales con un tono de stand up.



1 Mystery Science Theater 3000, cancelada después de 2 temporadas



Después de su emisión original en 1988, los fanáticos lo pidieron y lo consiguieron: en 2015, se produjeron un total de 14 episodios de la serie para llevar adelante el revival. La temporada nueva, dos años después, se emitió en Netflix. La serie cuenta la historia de un hombre y sus robots que quedan atrapados en un satélite en el que un grupo de malvados científicos los obligan a ver películas clase B que se encuentran entre “las peores de la historia”.