¿Qué uruguaya fue convocada para "El hotel de los famosos" pero rechazó la oferta?

El hotel de los famosos es uno de los programas argentinos del momento. El reality show de eltrece se emite de lunes a viernes, y reúne en competencia algunas celebridades, de perfil más o menos alto y de diferentes ramas profesionales. Hay artistas, mediáticos, deportistas y demás.

El ciclo, conducido por Pampita Ardohain y que tiene como coanfitrión al Chino Leunis, hoy tiene en el juego a Alex Caniggia, Silvina Luna, Majo Martino, Maximiliano "Chanchi" Estevez, Walter Queijeiro, Martín Salwe, Melody Luz, Lissa Vera, Locho Loccisano, Sabrina Carballo e Imanol Rodríguez. Abandonaron la competencia voluntariamente Leo García y Rodrigo Noya, y ya fueron eliminadas Militta Bora, Kate Rodríguez, Matilda Blanco y Pato Galván.

Y en toda esa plantilla también podría haber estado una uruguaya de trayectoria internacional: la bailarina Andrea Ghidone, que fue convocada a participar pero decidió rechazar la oferta.

Así lo reveló este miércoles en su pasaje por el programa Algo contigo de Canal 4, en el marco de la gira promocional de su espectáculo Madame Tango, que hará del 24 al 26 de mayo en el Auditorio Nacional del Sodre.

"Cuando llegue a Argentina me ofrecieron para estar en El hotel de los famosos, Canal 13, prime time. Y yo que sé... No es compatible con mi vida. No es compatible con mis aspiraciones, con mis ganas", aseguró la también vedette y actriz teatral.

Ghidone reflexionó al respecto y dijo: "Uno tiene que adaptarse a lo que es o no es. Entonces este programa, ¿qué me sumaría? Exposición, mediatez, ¿pero yo eso en qué lo transformo? Entonces como hoy no me es compatible, sobre todo del lado maternal, es más importante" otra cosa.

En ese sentido, la uruguaya dijo que también rechazó hacer "una gira maravillosa" de la mano del director José María Muscari, que también es parte del plantel de profesionales que trabaja en El hotel de los famosos.

Ghidone está abocada a la producción y realización de sus espectáculos tangueros, con los que ha afianzado su carrera en Argentina. Madame Tango, la propuesta con la que viene al Sodre, está protagonizada por ella y viene presentada como "el show de tango más visto por los argentinos". Las entradas están en Tickantel.