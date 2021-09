Thalía mostró su casa tras el paso del huracán Ida en Nueva York: "Me río para no llorar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace días el Huracán Ida azota varias regiones de los Estados Unidos y causa destrozos a su paso. Muertes, derrumbes y una inundación histórica en la ciudad de Nueva York han sido algunos de los eventos que ocuparon a los medios del mundo. Entre tanto, quien también se vio afectada por el temporal fue la cantante mexicana Thalía, que compartió su experiencia en redes.

La mexicana usó sus stories para mostrar el interior de su casa siendo invadida por el agua de tormenta. Cables, muebles, alfombras y habitaciones se vieron afectadas por un caudal que no dejaba de ingresar. Sus redes, testigo de lo que sucedía, mostraron el avance del agua hasta que cubrió por completo la superficie de las habitaciones.

La cuenta en Instagram Universo Thalía, recopiló los distintos videos que la cantante publicó sobre la inundación de su casa.

“Va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué. Abrazar el problema y no pelearlo”, reflexionó en otro video. "Me río para no llorar, no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera. Nada que hacer más que esperar”, completó.

Luego de sus “bromas” y explicaciones, compartió otro video más. El avance de la inundación había dado pasos agigantados y la planta baja de su casa ya estaba completamente cubierta por el agua.