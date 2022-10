Susana Giménez visitó un colegio en Montevideo: "En  Uruguay la gente es tan amorosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay días que el colegio puede convertirse en una fiesta. Eso fue lo que ocurrió en el Colegio Español Cervantes que este lunes tuvo la visita de Susana Giménez. La diva argentina llegó a la institución para recibir una distinción por su trayectoria, y además hablar con los alumnos quienes la esperaban en el patio con carteles levantados y celulares prontos para registrar el momento.

El encuentro surgió luego que el director de la institución, Carlos Cambón viera Piel de Judas, la obra que Susana Giménez protagonizó en Enjoy Punta del Este. Gracias al actor Antonio Grimau, quien compartió elenco en esa comedia, pudieron acercarle a la secretaria de Giménez, Dolores, una carta donde la invitaban a recibir la distinción.

Pocos minutos después de las 16.00 llegó Susana Giménez, vistiendo de blanco y con grandes lentes de sol, manejando desde José Ignacio. El País estuvo cuando la diva estacionó su vehículo frente a la institución. "Me perdí un poquito" dijo con esa naturalidad tan suya, "y gracias al GPS llegué, pero nos fuimos dos cuadras más". En la institución la esperaban autoridades del centro educativo y también el chef Sergio Puglia, amigo de la conductora.

"Yo soy maestra en realidad, pero nunca me dediqué", comenzó Susana en una tarima que armaron para la ocasión. Allí también comentó que decidió asistir el lunes porque era el día que tenía libre, mañana y el miércoles tiene que grabar una serie de publicidades y después irá al Mundial. "Iba a llegar muerta de Qatar", comentó.

Al mundial de fútbol, anunció, va a disfrutar con su familia "a pasarlo bien", no a trabajar. "Me encanta ir a los mundiales, pero no aguanto más de tres partidos. Aguantaré hasta Polonia, después me voy a Dubai", dijo.

"Ahora la pregunta más importante de todas", dijo el director: "¿por qué elegiste Uruguay para vivir y cómo te tratan los uruguayos cuando vas al supermecado o a un teatro?".

"Me tratan como ellos, con amor", dijo Giménez mirando a sus pequeños asistentes que comenzaron a aplaudir. "Hace mucho que vengo a Uruguay, a Punta del Este y ahora me hice ciudadana uruguaya y soy muy feliz. Vivo muy tranquila, en paz. Punta del Este, sobre todo en invierno es un paraíso terrenal y la gente acá es tan amorosa que me emociona", dijo. Intentando buscarle una explicación dijo: "Mi programa se vio toda la vida en Uruguay y era un éxito, y solo recibo amor de la gente, es divino lo que me pasa".

Entre los escolares que presenciaron el encuentro había una niña, Olivia, que miraba el programa de Susana Giménez cuando todavía estaba en pañales. Se ponía una peluca y si la madre cambiaba de canal, se enojaba. Cuando Giménez le preguntó qué parte le gustaba, si los sketchs con Emilio Disi o alguna otra cosa, la niña dijo que le gustaba cuando cantaba. "A la única que le gusta como canto", comentó Giménez entre risas.

Luego de la charla con el director, subió Puglia para entregarle el reconocimiento a Giménez. "¿Trajiste algo rico para comer, Sergio?", preguntó la diva. El chef dijo que eso queda para otra ocasión, y comentó a los alumnos que esta reunión era algo fantástico. "Es única y excepcional por el valor que significa tener a Susana Giménez en el colegio", dijo.

"¿Quién quiere ser actriz, y modelo, y cantante?", fue consultando la conductora, mientras las pequeñas manos iban levantándose. "Un montón. Hay que estudiar", comentó.

Mientras Puglia se encargaba de nombrar los logros de Susana Giménez, sus inicios en televisión, las revistas, las obras de teatro y las películas, los alumnos iban aplaudiendo. "Además de todo eso, esta señora ha demostrado que tiene una calidad humana excepcional, porque no solo es modelo, vedette, actriz, sino que además es una madre y abuela excepcional. Una mujer preocupada por quienes la rodean sino también amiga de sus amigos. Esta señora es indudablemente una visagra en el mundo del espectáculo del Río de la Plata que ha elegido nuestro país para vivir y entregarnos su cariño y afecto", dijo Puglia antes de entregarle el reconocimiento, el Cervantes que han recibido China Zorrilla, Valeria Lynch, Carlos Paez Vilaró y el propio Puglia.

"Tengo que agradecer cómo me reciben en Uruguay y las cosas lindas que me dicen. Se acuerdan más ellos que yo de lo que hice", comentó Giménez. "Hay que trabajar. Para lograr todo en la vida hay que trabajar".

Luego de la charla, el premios y las fotos con los alumnos, los niños volvieron a sus aulas mientras afuera los padres esperaban ver salir a la artista. Y entre foto, saludos y beso, terminaron cortando la calle. Finalmente Susana logró entrar a su vehículo para volver a José Ignacio no sin llevarse el cariño de la gente.