Sofía Rodríguez: "No entendí mucho el por qué del final de "Vespertinas"

Sofía Rodríguez fue entrevistada este jueves en Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde se refirió a los "golpazos" que recibió a nivel laboral cuando con diferencia de una semana se terminaron los programas radial y televisivo que integraba.

"Rompí récord guiness de perder dos trabajos en una semana", dijo con humor en referencia a los finales de Arde la ciudad (Radio Cero) y Vespertinas (Canal 4) a fines de mes de junio.

El programa radial llegó a su final luego de que Radio Cero fuera negociada a un nuevo grupo empresarial que tenía la idea de programar los ciclos de Radio Carve en la mañana.

Rodríguez dijo que entendió la decisión desde el punto de vista empresarial, aunque se mostró disconforme con las formas. "Un viernes nos dijeron que había sido el último programa", contó.

Sin embargo, sobre la resolución de Canal 4 de terminar con Vespertinas dijo no entender totalmente los motivos. En su momento, las autoridades esgrimieron razones de rating para poner punto final al programa.

""No entendí mucho el por qué. El rating en Uruguay es lo que usan las agencias de publicidad pero no creo en los ratings", dijo. Luego ejemplificó: "Pasan cosas en el rating que no sé muy bien cómo se explican. Ha pasado que un programa esté muerto y al otro día, mida 10 puntos. ¿Cómo lo explicás?"



Rodríguez contó que, a pesar de las dos malas noticias laborales, en la actualidad tiene la agenda cargada de trabajo debido al desarrollo de contenido para redes sociales, entre otras actividades.

"Soy muy de pensar que lo que sucede, conviene", dijo.