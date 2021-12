Silvia Paiva y Jean Paul Bondoux de "Bake Off Uruguay" se comprometieron: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La relación entre el jurado de Bake Off Uruguay, Jean Paul Bondoux, y la exparticipante Silvia Paiva continúa viento en popa. De hecho, en la final que se realizó el miércoles pasado, quedó demostrado que Facundo Amestoy no fue el único ganador.

"Una noche con más sorpresas, entre esas idas y vueltas me sorprendió con un sobre, en el momento no entendí nada hasta que lo abrí y me encontré con un hermoso anillo de compromiso 💍", escribió Silvia Paiva en su cuenta de Instagram, estaba acompañada por una foto de la pareja con el anillo de compromiso.

La relación entre Paiva (42) y Bondoux (73) comenzó una fría tarde de invierno, durante la primera grabación del programa que se realizó en el complejo Jacksonville. El jurado conoció las caras de los participantes, y Jean Paul, uno de los expertos, quedó hipnotizado por una de ellas. "Lo primero entró por los ojos”, recordó Bondoux en una entrevista con Sábado Show. Fue tan así que no pudo aguantarse para acercarse a su compañera Sofía Muñoz y confesarle: "Me enamoré, quiero a esa chica para mí". Esa chica era Silvia.

El empresario gastronómico la invitó a conocer su restaurante: La Bourgogne, en Punta del Este. La participante le dijo que como participante no podía tener una relación con el jurado, pero que cuando fuera eliminada iría a conocerlo.

Una vez fuera de la competencia, Silvia cumplió, viajó a Punta del Este y así se fue desarrollando esta historia de amor.

De esta forma y tal como había adelantado Bondoux en la entrevista con Sábado Show, la final de Bake Off fue la excusa perfecta para que el jurado planeara esta propuesta de matrimonio que su novia aceptó.