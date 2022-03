Tras salida de "La letra chica", Diego González estrenará "late night show" en TV Ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, Diego González reveló en su cuenta de Twitter que en abril estrenará el late night show La aldea. "Los viernes en TV Ciudad vamos a estar en una con María Rosa Oña, Diego Vignolo y Waldemar", escribió junto a una fotografía del "escenario de un teatro vacío" que oficiará de escenografía para el programa.

Según se anuncia en la web de TV Ciudad, La aldea se tratará de "el primer late night show del canal para cerrar la semana con una mirada sobre la actualidad en clave de humor, que también incluirá entrevistas a famosos y personajes irreverentes". Se podrá ver los viernes a las 22.00.



Para acompañar la noticia, el comunicador jugó con la idea de quién sería el invitado encargado de abrir el ciclo. "Nuestra primera invitada va a ser una senadora, ¿A que no adivinan? Pista: tiene pila de seguidores", escribió en su cuenta de Twitter. Minutos después, aclaró: "Tranquilos, es mentira.

No lo del programa, eso es verdad, arrancamos después de turismo porque somos re uruguayos. Lo de la invitada es mentira, en realidad no sabemos a quien vamos a invitar todavía, lo dejamos para último momento para no perder la costumbre".



Así se ve el escenario de un teatro vacío, a partir de abril se convierte en “La Aldea”.

Los viernes en @TVCIUDADuy vamos a estar en una con @MarosaOnia @diego_vignolo y Waldemar.

Nuestra primera invitada va a ser una senadora, ¿A que no adivinan?

Pista: tiene pila de seguidores. pic.twitter.com/nky1gmt7mL — Min. Diego González González (@diegodelacurva) March 22, 2022

"Le cambiamos el nombre al programa, en realidad ya se lo cambiamos como tres veces, pero este es el definitivo. Los pormenores se los cuento en el primer programa", aseguró a sus seguidores.

La aldea será el tercer contenido de TV Ciudad del que González será parte. El comunicador, que se incorporó al canal en 2020, fue conductor de La letra chica y de La piel de la ciudad.



El exparticipante de La Mesa de los Galanes (Del Sol FM), dejó La letra chica en setiembre del año pasado, cuando finalizó la primera temporada del periodístico que aumentó la audiencia de la señal municipal, al tiempo que lidió con críticas y controversias mediáticas.

En su despedida, González nombró a todos los implicados en la producción, desde el personal de vestuario y maquillaje hasta su compañero, el co-conductor Ricardo Piñeyrúa y las autoridades del canal. Sin embargo, no hizo referencias a Denisse Legrand, quien también fue parte de la conducción en 2021, y se fue envuelta en una polémica tras denunciar a la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, por violencia laboral.



Cuando comentó que el ciclo había estado atravesado por "muchas particularidades", enumeró a la pandemia, cambios de horario y... Y cuestiones", agregó en su momento, pero sin dar más precisiones. Este año, La letra chica renovó su plantel y ahora es conducido por Jorge Temponi y Maite Sarasola. El ciclo va lunes, miércoles y jueves a las 21.00.