Revelan el verdadero motivo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de un apasionado noviazgo y de ocho años de casados, Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan en la actualidad su segunda gran crisis en menos de un año. Cuando todos creían que el Wanda Gate ya era cosa del pasado, resurgió aún con más fuerza. En medio de un mar de teorías y especulaciones, Yanina Latorre dio a conocer cuál es la realidad detrás de este nuevo episodio.

La separación de Wanda e Icardi fue shockeante, pero al mismo tiempo era una realidad que muchos usuarios veían venir. Desde el estallido del Wanda Gate en octubre del 2021 -cuando trascendió que el futbolista engañó a su esposa con Eugenia “la China” Suárez-, su relación nunca volvió a ser la misma y, a lo largo de un año, estuvieron envueltos en múltiples crisis, peleas, reconciliaciones y cruces en las redes sociales.

El amor de Wanda Nara y Mauro Icardi nació en medio de un escándalo y podría terminar en otro. Ellos se conocieron varios años atrás, cuando la empresaria estaba todavía con Maxi López y el futbolista era un amigo más de su marido. Pero la confianza fue en aumento y, según se dijo tiempo después, fue él quien la acompañó durante sus momentos de crisis con quien era su pareja.

Finalmente, los padres de Valentino, Constantino y Benedicto, decidieron ponerle un final a su matrimonio y, un par de meses más tarde, Icardi se le declaró a la flamante soltera. Empezaron un noviazgo que rápidamente culminó en una grandiosa propuesta de casamiento y, en el 2014, caminaron juntos al altar.

Vivieron en diversas locaciones europeas y tuvieron a Isabella y a Francesca. Entre todos -incluidos los hijos de Maxi López- conformaron una gran familia feliz hasta que, en octubre del 2021, ocurrió un suceso que impactó el hogar que tanto lucharon por construir. Un sábado por la tarde, Wanda Nara publicó una inesperada historia de Instagram en donde apuntaba contra una tercera en discordia quien, poco después, se supo que era Eugenia “la China” Suárez.

Ese fue tan solo el inicio del fenómeno apodado como Wanda Gate, el cual mantuvo a toda la audiencia argentina pendiente de cada uno de los movimientos de los involucrados. Chats filtrados, encuentros secretos, amenazas de separación, disculpas públicas y muchos descargos en las redes sociales fueron solo algunos de los elementos que invadieron las noticias a lo largo de varios meses.

No obstante, Wanda y Mauro hicieron las paces y hasta organizaron un increíble viaje para celebrar su octavo aniversario. Pero, cuando se creía que todo había quedado en el pasado, empezaron a resonar con fuerza rumores de nueva crisis.

Poco después, trascendió un audio en el que ella misma explicaba que volvía a su país natal para poner en marcha el proceso de divorcio. Ese mensaje filtrado desató un acalorado debate sobre su veracidad, pero ninguno de los dos involucrados salió a dar explicaciones.



LAM (América), ciclo que se volvió la fuente oficial de información sobre la evolución del Wanda Gate hace menos de un año, volvió a ocupar ese rol y tanto Ángel de Brito como Yanina Latorre aseguraron que la crisis real dentro del hogar Icardi-Nara se debe a que ella nunca superó el escollo que simbolizó la China Suárez.

“Lo cierto es que la crisis es real, nunca estuvieron bien. Desde el año pasado, que pasó lo de la China, Wanda no lo perdonó y quedó trabada en ese lugar. Siempre peleándose, siempre facturándole. Parece que se llevan para la miercoles. Se pelean todo el tiempo, se gritan y están todo el día discutiendo. El entorno de Wanda dice que ella lo agarró como trofeo y que no se quiere separar para no darle el gusto a la China”, aseveró la angelita. Ahora, solo queda que los protagonistas confirmen la historia o que, como hicieron hasta ahora, dejen que todo pase.