La respuesta de Daniel Olesker tras una foto viral suya comprando golosinas en Solanas

"Solanas" y "Daniel Olesker" se convirtieron este lunes en dos de los trending topic (tema tendencia) de Twitter, una vez que usuarios de la red hicieron circular una foto del senador socialista en la góndola de las golosinas en un supermercado de Solanas, Punta del Este.

La imagen era acompañada por comentarios del estilo: "Discurso comunista y populista, balneario "capitalista y oligarca" o "La clase obrera está en Solanas y José Ignacio, asi que no creo que estén peor".

Olesker también apeló a Twitter para responder al usuario que originalmente compartió la imagen. "Te contestaría, pero prefiero remitirme a la respuesta de Fernando Pereira", dijo en referencia a una polémica similar que se suscitó días atrás luego de que el presidente del Frente Amplio fuera fotografiado en una playa en las cercanías de José Ignacio.

"El uso de la imagen y comentario hablan más de vos que de mí. Ah, te confieso que los dulces son mi perdición...", añadió Olesker.

"Me descubrieron, me gustan las playas, cuanto más bonitas más me gustan, me gusta nadar, pescar, leer en la playa, y muchas veces escribir", escribió Fernando Pereira semanas atrás luego de la viralización de una foto suya en José Ignacio.

"En este caso en José Ignacio, aunque no lo puedan creer no me cobraron nada. Es una de las maravillas de la lógica pública del Uruguay. Podemos ir a la misma playa los que más tienen y los trabajadores/as. Por lo que veo a algunos necios les molesta, cómo a un progresista le va a gustar la playa, pueblo de trabajadores pescadores artesanales y virtuoso lugar para disfrutar. Han dicho que estoy haciendo mis vacaciones y fui en total unas tres horas, ya que me quedo en una casa de madera en un Balneario que se llama Buenos Aires, muy tranquilo, de gente trabajadora y esforzada, lugar que disfrutamos mucho, ya que es casa de amigos", añadió.