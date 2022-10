La reacción de Juana Viale tras las burlas por su protesta en redes: "Criticar es fácil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jueves fue un día agitado en la vida virtual de Juana Viale. La actriz decidió cortarse un mechón de pelo ante la cámara, en señal de apoyo a las mujeres iraníes que enfrentan una revolución histórica, pero su gesto no fue tomado como ella esperaba.

Viale siguió los pasos de otras figuras, celebridades y mujeres anónimas, que decidieron mostrar cómo se cortaban el pelo como gesto de protesta por el asesinato de Mahsa Amini, quien fue torturada por la policía de su país por no usar su hiyab como las reglas estipulan.

MIRA TAMBIÉN Actrices francesas se cortan el pelo en solidaridad con las mujeres iraníes

Compartió el video en Twitter y en Instagram, junto a la frase y el hashtag "Por la libertad". Y ardió la polémica.

Las redes sociales se volcaron en su contra y se burlaron de su iniciativa. "Hoy Juana se levantó de la cama y pensó 'lo que el mundo anda necesitando es que yo suba a Twitter un video cortándome unos doce pelos'. Y fue y lo hizo. Notable", escribió un periodista. Los mensajes en esa misma línea no tardaron en expandirse.

En Twitter, usuarios criticaron la banalidad del gesto, mientras que otros se burlaron por la poca cantidad de pelo cortado y minimizaron su actitud, en el entendido de que apenas se sacó las puntas "secas" o "florecidas".

"Me saque más pelo cuando me hice la brasileña", ironizó una seguidora. Entonces Viale reaccionó: "Te invito a que te sumes... criticar es muy fácil".

La conductora de Almorzando con Juana insistió y respondió varias menciones con una invitación a acompañar la propuesta. En otros casos fue más incisiva. "En vez de agitar, por qué no unís... es un #simbolismo. Por menos, mataron a una mujer. ¿¿Qué le dirías a ella??", "Te invito a que te sumes a la causa. Si te interesa, y si no, te pido, con respeto que no digas pelotudeces. ¿Qué sabes que entiendo yo?" o "Mis neuronas funcionan mejor que las de estar al pedo y criticar por criticar..." fueron algunos de los tuits que publicó la actriz.