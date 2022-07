Patricia Wolf sobre su actual noviazgo con un chico: "No es indecisión; al contrario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Wolf fue la invitada de este jueves en Malos pensamientos (Azul FM), donde habló largo y tendido de su carrera en la moda y en los medios, pero también de su vida y su momento personal. Luego del divorcio con Agustina Zuasnabar, desde comienzos del año está de novia con el empresario Nacho Conti.

"Hay gente que se extraña de que esté ahora saliendo con un hombre. Se ve que si alguna vez estuviste con una mujer, tenés que seguir toda la vida con chicas... No es mi caso. Yo me enamoro de las personas. Mañana se me cruza otra mujer que me da vuelta la cabeza y me enamoro", dijo en referencia a comentarios que recibió últimamente en redes sociales.

"Supuestamente tengo que ser gay o heterosexual. Como si fuera fútbol, donde hay que ser de Nacional o Peñarol. Que me decida, piden.... Y nunca me voy a decidir. Voy a estar con todo lo que se me cante", añadió en diálogo con Orlando Petinatti.

"Tengo la cabeza abierta y el corazón también", consideró Wolf.

Consultada por Petinatti, sobre si esa apertura incluye al "poliamor", dijo: "No tengo idea. Hasta ahora solo me enamoré de una persona a la vez. Pero no lo sé...".