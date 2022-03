Patricia Sosa habló de Gerardo Rozín tras su muerte, y sus declaraciones fueron virales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Sosa ha hablado en reiteradas oportunidades sobre sus conexiones espirituales, sus avistamientos de ovnis y una práctica constante que tiene que ver con comunicarse con una dimensión más allá de lo terrenal. Y por eso, en los últimos días ha sido viral.

Es que la cantante hizo declaraciones tras la muerte de Gerardo Rozín, el conductor argentino que falleció el viernes a los 51 años, y que fue despedido con mucho cariño sobre todo por colegas y músicos, que resaltaron el apoyo que le dio siempre a la cultura.

Sosa también refirió a eso. En diálogo con el programa Implacables de El Nueve, la morocha dijo: “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”.

Y luego agregó: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allán están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales. Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Porque siempre recibimos señales”.

Las declaraciones de Patricia Sosa se hicieron virales inmediatamente, y hasta este lunes, el nombre de la cantante de "Aprender a volar" figuraba entre los temas tendencia de Twitter.

En redes sociales, muchos usuarios entendieron que las declaraciones de Sosa eran una falta de respeto para el entorno cercano de Rozín, mientras que otros se tomaron el tema con humor e hicieron chistes al respecto.

redes El enojo de Patricia Sosa con los medios

Ante la viralización de sus dichos, Patricia Sosa reaccionó con furia y disparó contra la prensa. En su propia cuenta de Twitter, replicó un titular de Clarín en el que se aseguraba que la cantante había dicho que se había comunicado con Rozín tras su fallecimiento, y escribió: "¿Son estúpidos? No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¡¿Cómo me voy a comunicar?!".

Son estupidos?? no jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. Cómo me voy a comunicar??!! https://t.co/zdbKtXgisn — Patricia Sosa (@patriciasosaok) March 13, 2022

Luego retuiteó el fuerte mensaje de una seguidora, que decía: "¿Cómo puede haber un periodismo tan estúpido e inútil? Golpes bajos, mentiras, falta de respeto a las personas y sobre todo a las que ya no están. Una basura esta gente".