Pato Aguilera habló por primera vez de sus excesos y mencionó al psicólogo que le "salvó la vida"

Carlos "Pato" Aguilera otorgó una extensa entrevista en Malos pensamientos, donde abordó sus orígenes y su carrera llena de éxitos y de anécdotas. También se refirió a sus años más oscuros, vinculados a los excesos, y responsabilizó a "la ignorancia" de sus errores.

"Antes, elegías el fútbol o estudiar. Yo me equivoqué porque elegí el fútbol", dijo. Cuando Orlando Petinatti consideró que en su opinión no se había equivocado, el exdeportista agregó: "Cuando vos tenés estudios, algunos errores no los cometés", dijo en referencia a los "excesos". "Eso lo quiero hablar lo menos posible porque es un tema tabú en mi vida", agregó.

Más adelante, sin embargo, volvió sobre ese capítulo "oscuro" de su vida, que habría comenzado en Italia, cuando jugó en Génova y tenía 24 años. "Se me acercaron muchos (para rescartame) pero yo no quería. A mí me salvó la vida Horacio Porciúncula. Es mi psicólogo. Primero, el que me hizo caer la ficha fue (Nelson) El Tano Gutiérrez. Me empezó a hablar y me cayó la ficha. Fui con Horacio y me salvó la vida. Pero si yo no quería, no sé si hoy estaría hablando contigo ahora", dijo el exfutbolista.

Aguilera se declaró luego arrepentido. "Desde hace muchos años tengo otra vida. ¡Cómo perdí tanto tiempo! Estoy muy arrepentido y avergonzado. Porque le falté el respeto a mis hijos, a mis padres y a mis amigos. Me venía a hablar y decía: "No, es mentira". Mentís porque estás mal", dijo.

"Es la primera vez que hablo de esto públicamente. Yo lo hablo mucho fuera del aire con los pibes. Tienen todo hoy y más en el fútbol", añadió el exfutbolista de Peñarol.