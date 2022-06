Murió el cantante argentino El Noba, tras días de internación por un grave accidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante argentino El Noba falleció este viernes en el Hospital El Cruce, en el que se encontraba internado tras haber sufrido un accidente de moto en la localidad de Florencio Varela, Argentina.

"Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos desde el 24 de mayo de 2022", informaron desde el centro hospitalario y difundieron los medios argentinos.

Según testigos, el cantante de "Tamo chelo" circulaba por las calles Luis Brayle y Solís cuando tras hacer algunas maniobras, fue embestido por un Peugeot de color blanco. Se le diagnosticó un traumatismo de cráneo encefálico, y posteriormente se confirmó su muerte cerebral.



Este jueves, a poco más de una semana de su internación, Crónica TV afirmó que El Noba había fallecido. Sin embargo, familiares del cantante desmintieron rápidamente la información. "Su coranzoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien", escribió su hermana en su cuenta de Instagram.



Luego apuntó contra el canal argentino: "Crónica miente, a Crónica no se le cree nada. Mi hermano está bien". En otra historia de Instagram, manifestó: "¿Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa, esperando que me vengan y que empiecen a decir semejantes cosas?".



El descargo de la hermana de El Noba. Foto: Captura de Instagram.

El último parte médico de El Noba había revelado que el estado del artista era "crítico y reservado". De acuerdo a los reportes, permanecía "en coma y mecánicamente ventilado". "Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras y recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición", se detalló en el informe difundido a la prensa.

Este viernes, apenas horas antes de que se confirmara formalmente su muerte, la madre de El Noba, Vanesa Aranda, había publicado una serie de historias en su cuenta de Instagram, en video. Allí decía: "Las cosas ya las saben todas, desde un primer momento me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe en la cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar". Y luego agregaba: "Mi hijo tiene un corazón tan grande, tan grande y tan fuerte, que todavía sigue vivo".

El Noba era uno de los nombres en ascenso dentro de la escena de la cumbia 420 argentina, que tiene como mayor exponente a L-Gante. El año pasado, el joven se había convertido en artista del sello Kriterio Music que impulsa el productor DT Bilardo, el socio artístico del propio L-Gante.

Saltó a la fama de la mano de la canción "Tamo Chelo", su mayor hit en una carrera que se perfilaba como prometedora.