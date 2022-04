Yanina Latorre explotó contra la abogada Ana Rosenfeld: "Sos una miserable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo se ha aprendido en este tiempo es que Yanina Latorre no se queda callada ante ningún tema, y que tampoco importa el día o la hora para hacer sus descargos.

El domingo, a través de sus historias de Instagram, cargó munición pesada contra la abogada Ana Rosenfeld porque no le gusta cómo se maneja con el equipo de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito y donde Latorre es una de las panelistas. En sus comentarios, Latorre recordó denuncias en contra de la mediática letrada y la tildó de "estafadora y violenta".

Yanina comenzó su descargo hablando de las exigencias de la abogada durante el programa que se emite por el canal América. "No me gusta la abogada panelista. Punto uno: no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. En LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, productores, vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’", dijo.

Luego, la esposa de Diego Latorre trató de miserable a Rosenfeld, quien, según la chimentera, tiene exigencias con el personal del programa. Por ejemplo, pide que le vayan a comprar comida y quiere que le contraten un asistente. "Poné una guita, porque ni siquiera el remis de ida y vuelta te pagás, porque sos una miserable", comentó enfadada.

"La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí hacen el programa y se los trata con respeto", dijo. "Hay pibes que están siete horas en la oficina preparando el programa, no les decís ‘nena’ y ‘nene’. Eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana. Hace cinco minutos que trabajás de panelista".

Otro punto de las críticas fue sobre el vestuario. "Nunca le gusta nada de lo que le traen. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’. La chica fue y le trajo algo importado de un mayorista y ella le dijo: ‘Te voy a invitar a mi vestidor, yo uso Gucci, Dolce Gabbana’", comentó Latorre.

"¡No rompas las pelotas!​ Es insoportable", dijo Latorre tras hablar de las cosas que pide la abogada en cuestiones de maquillaje y peinado. "También me molesta que es chupamedias, que no dice nunca la verdad, que defiende lo indefendible de todos sus amigos. Yo voy a laburar, me preparo, estoy informada. Y esta señora que todo te lo tira abajo, en un momento me hizo callar cuando nos estaba yendo bien, era el pico de rating del programa, me hizo callar", siguió.

Y para rematar, Latorre no se olvidó de las denuncias que recaen sobre Rosenfeld de sus exclientas, quienes la acusan de estafarlas.

"Si estuvieras limpia, darías la cara en vez de bajar notas, cosa que no hacés", dijo. En su descargo señaló que un día esperó a que terminara el programa para amenazar a otra panelista , Estefi Berardi y decirle que no vuelva a llevarle la contra al aire. "Mi consejo, abogada panelista, sería: andá, aprendé, cerrá un poco el or..., escuchá a tus compañeros, aprendé a laburar y no quieras interrumpir porque te da celo o envidia que al otro le vaya bien. Yo juro por mis hijos que todo esto que conté es verdad", cerró Latorre su furioso descargo.