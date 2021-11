Máxima tensión entre Claudia García y El Gucci: la nota terminó de forma abrupta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gucci fue recibido en la mañana de Buen Día para una entrevista con la conductora Claudia García. El encuentro estaba previsto para dialogar sobre la trayectoria del músico y del debate en torno a la tenencia de pitbulls (el artista asistió con el suyo al estudio), pero al final se transformó en un incómodo intercambio con acusaciones y chicanas cruzadas.

La entrevista tomó temperatura cuando la conductora intentó introducirse en el pantanoso terreno de las acusaciones que recibió el músico sobre supuestos acosos en redes sociales, un tema que él mismo decidió llevar a la Justicia. "Hubo una serie de denuncias", señaló la conductora.

El Gucci frenó a la ex Telemundo y el diálogo comenzó a tomar ribetes de pura tensión: "No, no hubo ninguna denuncia. Hay que empezar a hablar con más responsabilidad. A mí nunca nadie me denunció. Yo hubiese preferido no hablar de este tema, pero no tengo nada que ocultar".

"Permitímelo porque acaba de haber una instancia judicial y vos dijiste que si te pedían disculpas...", pidió la conductora. Pero el entrevistado la volvió a interrumpir: "Tampoco fue así". Ella comentó que "no se pudieron probar", pero El Gucci enfatizó: "Jamás hubo una denuncia contra mí. No se trata de probar o no probar. Nunca hubo una denuncia".

"¿Por qué creés que muchas mujeres y colectivos feministas piensan eso de vos? ¿Hay algo en tu forma de ser por lo que se pueda entender que sos algo que no sos?", cuestionó García. Ese instante fue el quiebre en el que el diálogo entró en el siguiente intercambio de un nivel tan picante que ya era imposible volver atrás:

—Yo no me puedo hacer cargo de... —expresó El Gucci.

—...de tu comportamiento. —completó García.

—¿En qué sentido? ¿A qué te referís, por ejemplo?

—Cuestiones, trascendidos que han salido en las redes sociales. Se te califica como una persona media violenta.

—¿Quién dijo eso?

—No te lo puedo decir yo. No te puedo decir nombres...

—Pero entonces no repitas eso, Claudia.

—No estoy repitiendo, te estoy preguntando.

—No es responsable lo que estás haciendo.

—Tenes que darte cuenta de cómo hiciste las preguntas, en base a un juicio de valor que no corresponde.

—Yo te pregunté...

—En base a algo que no es. Me decís "hay gente que dice tal cosa de vos". Yo no te puedo decir.

—Contame cómo es.

—Yo soy un romántico. Jamás le falté el respeto a nadie. No puedo admitir que me hagas este tipo de preguntas. Escuchá la nota después y date cuenta de que no podés hacer esto.

—Respeto tu opinión, pero tenía que preguntártelo.

—Nueve de la mañana, ¡increíble!

Cuando la entrevista ya no podía ponerse más filosa, el perro de El Gucci (como percibiendo el mal ambiente) comenzó a ladrar desaforadamente. El invitado justificó la actitud de su mascota argumentando que se debía a los nervios por estar ante cámaras, pero la conductora decidió cortar abruptamente la entrevista. "Hacemos una tanda. Ya regresamos", dijo.

A la vuelta, ya estaba García sola en el estudio y se refirió al incómodo momento con su invitado del bloque anterior: "La idea era pasar un buen rato. Nos enfrascamos en un intercambio. Estas cosas a veces pasan. Ya tendremos la posibilidad de conversar de otra manera", cerró.

El momento enseguida empezó a ser comentado en redes sociales. Las páginas oficiales de Canal 4 no publicaron este contenido, pero la entrevista fue rescatada por la cuenta de You Tube Zin Tv que inmortalizó una de las discusiones televisivas más ásperas del último año.