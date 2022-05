Martín Fierro 2022: el llanto de Mirtha Legrand que fue consolado por Susana Giménez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los premios Martín Fierro a lo mejor de la TV argentina volvieron este domingo luego de casi tres años de ausencia por la panademia. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el segmento "In memoriam", donde se rindió tributo a los exponentes del espectáculo fallecidos entre 2019 y 2022.

Se trató de un homenaje muy sobrio musicalizado por una interpretación de “Para vivir un gran amor” de Cacho Castaña, a cargo de Soledad Pastorutti, mientras se sucedían las fotos de los que ya no están, entre ellos Gustavo Guillén, Beatriz Salomón, Fabio Zerpa, Santiago Bal, Carlín Calvo, Gino Renni, Silvia Montanari, Sergio Denis y Gerardo Rozín, entre otros.

Pero más allá de lo que ocurría en el escenario, la postal más emotiva se dio en una de las mesas, cuando Susana Giménez se acercó a consolar el llanto de Mirtha Legrand, quien perdió a sus dos hermanos, José Martínez Suárez en agosto de 2019, y Silvia “Goldy” Legrand en mayo de 2020.

De Legrand, de 95 años, vivió una de las galas más emotivas. Más tarde también se quebró cuando su nieta, Juana Viale se llevó el galardón en la categoría de mejor conductora.

Al ser nombrada, su abuela Mirtha Legrand no pudo evitar llorar. “Nunca pensé en ganarme un Martín Fierro en conducción, lo mío es la actuación. Voy a agradecer al público que me acompañó estos dos años mientras remaba en algo que desconocía, le doy las gracias a mi familia que está en la mesa”, expresó Juana. Luego se acordó de su novio: “A Agustín Goldenhorn, te amo”, expresó la actriz a la hora de las dedicatorias.

También le hizo una dedicatoria especial a la actriz uruguaya Victoria Césperes, fallecida el año pasado.

“Gracias a mis productores -continuó-, a Gino Bogani, a los comensales, y especialmente a mi amiga Victoria Césperes que desde hace un año está volando por algún lugar del universo, estoy muy agradecida por estar acá con este premio que me costó muchísimo. Me solidarizo con todos quienes perdieron un ser querido en pandemia, muchas gracias”, manifestó Juana, quien tuvo la tarea de reemplazar nada menos que a su abuela por la pandemia de coronavirus durante 2020 y 2021. Desde la mesa, Mirtha no podía contener la emoción.

Más adelante, Legrand subió al escenario a recibir una distinción por sus 70 años de carrera. “Me afectó bastante estar 300 días sin salir por la pandemia, lo llamé al Dr. Facundo Manes y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? Que trabaje”, compartió Legrand.

“Me han hecho muy feliz esta noche, les agradezco muchísimo, me vienen a saludar y me dicen cosas lindas y me encanta”, añadió.