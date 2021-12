Entre lágrimas, Alec Baldwin reconstruyó el día de la tragedia en el set de "Rust"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, la cadena ABC News emitió el programa Alec Baldwin Unscripted (“Alec Baldwin, sin guion”, en español), con la esperada primera entrevista del actor el trágico episodio producido el 21 de octubre en el set de Rust que terminó con la muerte de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins.



El miércoles se conoció un adelanto en el que Baldwin aseguraba que no apretó el gatillo del arma que terminó con la vida de Hutchins. “Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, dijo. También comentó que "no tenía idea" de cómo llegó una bala real al set: “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”.



En la entrevista, realizada por George Stephanopoulos, recordó a la directora de fotografía como “una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”. Apenas terminó la frase, el actor se quebró ante las cámaras.

“Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, aseguró Baldwin en la entrevista completa. “No sé qué pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No lo sé“, reiteró. Y agregó: “Pero estoy totalmente a favor de hacer cualquier cosa que nos lleve a un lugar donde sea menos probable que esto vuelva a suceder”.



El actor relató que el día de la tragedia, él y Hutchins se reunieron para discutir una próxima escena en la que su personaje, acorralado y gravemente herido, desenvainaría su arma sobre dos enemigos. Fue en el ensayo de aquella escena cuando se desató la tragedia. El actor explicó que fue el primer asistente de dirección, Dave Halls, quien le entregó un revólver, y recordó que le dijo: “Esto es un arma fría”, una jerga que se utiliza para referirse a un arma que está descargada o con balas de fogueo.



“Ahora, lo que sucedió allí, y por qué hizo esa declaración, y qué pasó en realidad, no tengo idea”, dijo Baldwin, en relación al testimonio de Halls. Lisa Torraco, abogada del asistente de dirección, indicó que revisar el arma “no era responsabilidad de su defendido”. “Esperar que un asistente de dirección revise un arma de fuego es algo tan poco común como decirle que verifique el ángulo de la cámara o que compruebe el sonido o la iluminación“, indicó la letrada.



“No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo”, rememoró Baldwin, conmovido. En este caso, Torraco corroboró el relato del actor, asegurando que su defendido insiste desde el principio en que el actor tenía el dedo fuera del gatillo.



baldwin La reconstrucción de la tragedia

“Era solamente un ensayo en el que marcábamos la escena. Halyna me dice: ‘Sujetá el arma más abajo. Andá a tu derecha. Está bien, ahí mismo. Está bien, hacé eso. Ahora mostrámelo un poco más abajo‘, haciéndome colocar el arma en posición. Ella me estaba guiando para que sostenga el arma en este ángulo. Mantengo el arma como ella me había pedido, justo debajo de su axila”, relató Baldwin.



Después de amartillar y soltar el martillo de la pistola, Baldwin notó que todos en el set quedaron “horrorizados”, en estado de shock por el ruido que se produjo. “Ella cae, y me pregunté: ‘¿Se desmayó? La idea de que había una bala en esa arma no se me ocurrió hasta probablemente entre 45 minutos y una hora después”, reveló.



La locación de la película de Alec Baldwin donde ocurrió la fatalidad

Según explicó, primero pensó que Hutchins había sufrido un ataque cardíaco. Pero lo que ocurrió fue que había recibido un disparo en el pecho con una bala real. Joel Souza, el director del film, estaba ubicado detrás de ella y recibió la misma bala. Hutchins fue trasladada en avión a un hospital en Albuquerque, donde murió.



Baldwin permaneció parado delante de la directora de fotografía durante un minuto, en estado de shock, hasta que los obligaron a abandonar el área. El helicóptero de emergencia llegó 30 minutos más tarde.



De allí, el actor se dirigió a la oficina del alguacil, donde le mostraron la foto de una bala de plomo que habían sacado de Souza. Fue en ese momento en el que se enteró que Hutchins había muerto. “Al final de mi entrevista con el departamento del alguacil me dijeron: ‘Lamentamos decirte que ella no sobrevivió. Me lo dijeron en ese mismo momento”, señaló.



tragedia La armera y la teoría del sabotaje



En la entrevista, Baldwin contó que fue la armera Hannah Gutiérrez Reed quien, al llegar al set, lo asesoró durante una hora y media sobre cuestiones de seguridad en la manipulación de armas. Además de su cargo de armera, la joven cumplía otras funciones en el área de utilería.



Sobre su rol dentro de la producción, el actor se deslindó responsabilidades al asegurar que era “un productor puramente creativo” que no tenía injerencia en la contratación del personal. “Supuse que, porque ella estaba allí y la contrataron, estaba lista para el trabajo. Quiero decir, no soy un productor que contrata al equipo”, explicó.

El abogado de la joven armera señaló ante la prensa que su defendida cree que alguien pudo haber colocado en el arma una bala real como parte de un sabotaje. A la hora de analizar sus dichos, Baldwin fue cauto: dijo que le resulta “muy difícil” considerar esa opción y afirmó que, por el contrario, es “abrumadoramente probable que se haya tratado de un accidente”.



“Esa es una acusación enorme... ¿Alguien vino e hizo eso? ¿Con qué propósito? ¿Atacar a quién? ¿Para desacreditar a quién? ¿Para hacerme daño a mí? ¿A la producción? ¿Qué motivo tendría alguien para hacer algo así?”, se preguntó.



El actor contó que durante el rodaje de Rust siguió el mismo protocolo que viene usando a lo largo de sus 40 años de carrera e insistió en que confiaba en los profesionales con los que estaba trabajando. “En cuanto al manejo del arma, ese día hice exactamente lo que hice todos los días en esa película. La responsabilidad del actor es hacer lo que el armero de utilería les dice que hagan”, indicó.



“Cuando esa persona que estaba encargada de ese trabajo me entregó el arma, confié en ellos”, concluyó.