Jorge Rial habló sobre los fuertes rumores de separación de Romina Pereiro: ¿qué dijo?

Ante los crecientes rumores de separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro, este lunes el ex-conductor de Intrusos usó su cuenta de Twitter para romper el silencio y referirse a las versiones que apuntan al fin de su matrimonio con la nutricionista.



Todo inició el domingo, cuando desde la cuenta oficial de Los ángeles de la mañana en Instagram se habló del supuesto distanciamiento de la pareja. “El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo, en un depto. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha”, afirmaron.



Al día siguiente, Estelita Ventura, expareja de Luis Ventura aseguró que la Niña Loly —que tuvo una relación con Rial entre 2013 y 2015— sería la tercera en discordia entre Pereiro y el exconductor de Intrusos. “Hace poco te dije que la Niña Loly estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿Adónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que la Niña Loly es el gran amor de su vida", aseguró Ventura en el ciclo El run run del espectáculo.



Tras esa información, que fue replicada por varios periodistas argentinos, Rial decidió alzar la voz en su cuenta de Twitter. “Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra”, escribió para desmentir los rumores de separación y de reconciliación con la Niña Loly.



En diciembre, Rial ya se había encargado de calmar los primeros rumores de separación. Todo comenzó cuando la pareja dejó de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y de mostrarse en público. Ante esto, habló con el periodista Ángel De Brito, que así lo comunicó en Los ángeles de la mañana.



“Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas... Me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé”, afirmó en su momento el entonces conductor de LAM.



Para validar esta información, el periodista Juan Etchegoyen fue a buscar la palabra de Romina. “Nada que ver”, le aseguró Pereiro al conductor del ciclo radial Mitre Live. “Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”, lanzó la esposa de Rial en ese momento.