Increpan a periodista de TV Ciudad por una cita fallida: "Me clavó y no pagó las entradas"

A través de Twitter, la comediante y periodista Andrea Bertino planteó una dura acusación dirigida al periodista de TV Ciudad José María Caraballo. La comunicadora reveló que el año pasado habían acordado una cita pero poco antes de acudir a un espectáculo él se dio marcha atrás y no le pagó las entradas.

"¿Qué fue lo peor que les pasó previo a una cita? A mí, año 2020, un conocido periodista de Tv Ciudad me chamuyó semanas, me invitó a salir, me hizo sacar entradas para un show de comedia de un colega, me clavó cancelando 1 hora antes y jamás siquiera me las pagó", escribió Bertino.

Caraballo dio también su versión de los hechos en la misma red social. Contó que efectivamente había concretado la cita pero luego resolvió no ir. "Me mandan captura de pantalla de una chica con la que NO SALÍ (en 2020) “dándome palo”, Hablamos un tiempo, quedamos en vernos VERDAD, pero la cosa se puso intensa y decidí NO HACERLO! ¿Cuál es? ¿Los hombres no podemos cambiar de opinión? ¿Tenemos que decir que SÍ siempre?", se preguntó.

Ojo con pegarle GRATIS a la gente eh! Nunca juré aliado y soy frontal con TODO el mundo, a veces los tiempos de uno, no son los del otro y esta bien, NO ESTÁS OBLIGADO/A a nada, te podes enojar o patalear, me da igual.- — Josema Caraballo (@josemacaraballo) March 3, 2022

En otro mensaje, argumentó que no pudo hacer la transferencia por el dinero de las entradas en cuestión. Además, en el intento de realizar la transacción se encontró con las críticas de Bertino, por lo que resolvió no girar el dinero.

"El enojo de esta chica, se basa en que acordamos ir a un lugar y compró entradas, ofrecí pagarlas pero me rebota la cuenta de su banco, mientras intentaba, me llega otra captura de pantalla con un nuevo palo, sabes qué? Bloqueo y no pienso abonar las entradas de aquel 2020", prosiguió.

Bertino hizo captura de los actuales tuits de Caraballo y agregó: "Bueno amigues la historia termina así como pongo debajo. Me dijo que me lo iba a pagar pero que desde BROU a Santander no se puede (?). Luego me bloqueó. Una pena, una persona pública".

Bueno amigues la historia termina así como pongo debajo. Me dijo que me lo iba a pagar pero que desde BROU a Santander no se puede (?). Luego me bloqueó. Una pena una persona pública. 🤡🤷 https://t.co/uEfk6GYBU9 pic.twitter.com/NxKxXIxb3G — Andrea Bertino (@Bonsaidecebra) March 3, 2022

Caraballo forma parte de Informe Capital y desde mediados de marzo conducirá junto a Pilar Teijeiro la edición matutina del noticiero del canal.