Las impactantes revelaciones de Mónica Farro sobre las cinco parejas que tuvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mónica Farro tuvo un paso fugaz por El hotel de los famosos, uno de los mayores éxitos de la televisión argentina en 2022. La vedette uruguaya ingresó por repechaje, sorteó los desafíos y una vez que se asentó como competidora, tuvo que abandonar el reality por una lesión.

Sin embargo, en una estadía que se limitó a pocos días, la uruguaya estableció buenos vínculos con los participantes, y se animó a contar algunas historias muy poco conocidas de su propia vida. Eso incluyó a varios de sus amores, pero también a experiencias más traumáticas.

El material no salió al aire, pero fue revelado este domingo en el debate que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y en el que se comenta todo sobre el exitoso ciclo liderado por Pampita y el Chino Leunis.

En el clip mostrado se pudo escuchar a Farro contar del momento en el que estuvo cerca de la muerte, tras un grave accidente que protagonizó. "Yo me fui y volví, vi la luz y todo en un accidente que tuve. Ves un círculo muy potente y brilloso, iba e iba para la luz y no llegué. De repente algo me chupó", relató la vedette.

El siniestro ocurrió hace 19 años; Farro viajaba en moto y tras el choque, su casco voló y se fracturó la cara en siete partes. Dijo que la recuperación le llevó alrededor de un año.

Luego de compartir el traumático recuerdo, la uruguaya radicada hace casi dos décadas en Argentina, repasó sus principales historias de amor y las vivencias oscuras que compartió con algunos de ellos.

"Tuve mi marido, el golpeador, uno que se mató, el preso y este. Fueron mis cinco parejas", ennumeró. Cuando Melody Luz quiso saber si con el padre de su hijo, el exfutbolista Quique Ferraro, tiene diálogo, ella explicó: "Si tengo que hablar, hablo. Hoy mi hijo tiene 27 años. Pasa que yo lo engañé acá (en Argentina), fue público y no fue bueno. Y me sacó todo. Todo, todo me sacó. Estaba el divorcio por adulterio en Uruguay, cuando me separé".

"La persona de la cual me enamoré, por la cual me divorcié, no quería que yo hablara con el papá de mi hijo, entonces me sacó esa relación. Era un enfermito mental que me cagaba a palos", confesó.

"Después me separé, tuve un cordobés, me enteré que se mató, se dio contra un fardo y se prendió fuego en la ruta. Después (estuve) cuatro años con el preso, y después con este", cerró.

Tras divorciarse de Quique Ferraro, con quien tuvo un hijo, Diego, que hoy tiene 27 años, Farro estuvo en pareja con Jorge "Negrito" Luengo, un camarógrafo de Ideas del Sur en sus tiempos de Bailando por un sueño, y con el que fue víctima de violencia de género.

Luego se enamoró de Alejandro Larose, un empresario gastronómico que murió a los 39 años tras un accidente de moto; y más adelante estuvo con el también empresario Juan Suris, quien estuvo casi cuatro años en prisión, acusado de haber liderado una organización ilegal vinculada a la evasión tributaria y las facturas falsas.

Actualmente, la uruguaya está casada con Leandro Herrera, un personal trainer con quien ha tenido varias idas y vueltas, pero ha salido adelante.