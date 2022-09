Humberto De Vargas visitó un programa de Canal 12 y habló del duro momento que atraviesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Humberto De Vargas fue uno de los invitados a la última edición de Algo que decir, en lo que significó la primera visita del comunicador a un programa de Teledoce. Allí reveló que ha cumplido con los 18 días de tareas comunitarias que le impuso un juez de faltas.

El conductor se refirió la duro presente que atraviesa luego de su separación y la detención en una comisaría de Carrasco por conducir bajo los efectos del alcohol. "No me dejó ningún otro aprendizaje que el saber que cometí un error, que como tal me enviaron a un tribunal de faltas, que determinaron una pena y esa pena ha sido cumplida", dijo en el programa conducido por Pablo Fabregat.

Según supo TV Show, De Vargas fue asignado a tareas en un museo montevideano.

Recientemente cesado de Canal 10 luego de 40 años en esa pantalla, De Vargas expresó que está pasando por el "peor momento de su vida".

"Como momento, como período de tiempo extenso, y por la sucesión de situaciones que trajo, el escarnio y la vergüenza pública, la amnesia absoluta del shock postraumático que viví por la situación, el tratamiento psiquiátrico que estoy siendo sometido desde el año 2021 por una depresión muy aguda que cada vez hace que las medicaciones que sean mayores, el despido de canal 10 en el año que cumplía 40 años de permanencia ininterrumpida, sumado a la perdida de toda una familia porque con la separación de mi esposa, lamentablemente yo perdí relación con dos de mis hijos; podría decir que, salvo por este momento y este programa (en referencia a Algo que decir), estoy pasando el peor momento de mi vida", dijo el conductor de 60 años.