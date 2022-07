Gaspar Valverde desmintió la versión de Karina: "No estoy de novio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gaspar Valverde (47 años) dio una extensa entrevista para el ciclo Copiloto de lujo, donde abordó la etapa tormentosa que ha atravesado en materia laboral y personal, luego de su salida de Polémica en el bar, el fallecimiento de su padre y la separación con Karina Vignola, tras 15 años de relación.

"A nivel laboral hubo mucha decepción", le dijo a Richard Galeano en referencia al conflicto con Álvaro Navia, lo que, según su versión, determinó su salida de Polémica. "Estamos con abogados con la otra parte. Entramos en negociaciones", añadió sin entrar en mayores detalles.

Confesó que atravesó por una fuerte depresión, de la que de a poco va saliendo. "Lo que quiero es reivindicarme y recuperar el orgullo que tenía. Yo perdí mucho orgullo, perdí mucho del semblante que tenía. Ahora lo estoy recuperando pero fue un mazazo fuerte que alguien te suelte la mano", añadió.

Sobre la separación con Vignola, la atribuyó al "desgaste". "Trabajar tantos años juntos, la crianza, todo eso desgasta", dijo y añadió: "Empezamos a no sentirnos cómodos y decidimos tomarnos una distancia... Cariño y amor hay, pero no hay una relación de pareja".

Valverde desmintió estar "de novio", como había asegurado su expareja en entrevista con Sábado Show. "No tengo novia, ni estoy en pareja. Hace 8 meses que estoy solo y obviamente he salido con alguna amiga", complementó.

"No está en mí estar de novio.... No es momento. Todavía tengo mis conflictos desde lo laboral, lo familiar, acomodarse. No es fácil desarmar la estructura y engancharte en otra cosa. He salido con gente, me divierte, pero no le pongo un rótulo de relación de pareja o novia", agregó.

Consultado por Galeano, elogió a Karina e incluso no descartó una reconciliación. "Yo la adoro. Es la madre de mis hijas. Ella es muy luchadora y trabajadora. Ahora estamos en un impasse", dijo y añadió: "Somos amigos y tenemos las cosas claras. Es una tormenta que pasará o no pasara. No se sabe. El tiempo va curando las cosas. Ahora está cada uno en su vida. Ella puede salir y yo también", dijo.

De hecho, los dos trabajarán juntos en el programa Noche D10 (DirecTV y Radio Nacional) de próximo estreno.