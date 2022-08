Un furcio y recuerdos con sus hijos: así fue el discurso de Marcelo Tinelli al recibir un premio en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Tinelli participó de la cena por los 115 años de Punta del Este en el resort Enjoy. El popular conductor asistió al evento acompañado por sus hijos Francisco y Candelaria, por su yerno Coti y su primo El Tirri. En medio de la ceremonia, fue homenajeado como una figura que ha brindado su apoyo al balneario por más de 30 años y su discurso dejó muchos comentarios entre los presentes.

El animador fue invitado al escenario por la conductora del evento, Paula Echevarría, para recibir una placa como reconocimiento por ser "alguien que invirtió y se la jugó por Punta del Este" y "un visionario que ha hecho de Punta del Este un lugar para vivir". Tinelli tomó el galardón de manos del intendente Enrique Antía y la vicepresidente Beatriz Argimón, y enseguida se dispuso a decir unas palabras frente al público.

"El eslogan dice 'somos tu destino' y el mío lo es. Llevo 34 años viniendo acá", destacó Tinelli, y recordó las visitas al Jagüel cuando sus hijos eran chicos y la expectativa con su familia mientras viajaba en el Buquebus. "Para mí es como venir a Bolivar, yo me siento un uruguayo más", expresó.

Durante su elogioso discurso hacia el balneario sentenció que Punta del Este "no solo es uno de los destinos más lindos de la región sino una de las ciudades más lindas del mundo". "No nos imaginamos no estar acá en verano, sin ver los atardeceres en Solanas o sin caminar por José Ignacio", agregó.

El humor también tuvo lugar en el discurso del conductor, ya que entre tantas anécdotas de sus primeros veranos en Punta del Este, Tinelli recordó que compraba la carne para el asado en la carnicería del actual alcalde del balneario, Javier Carballal. Lo hizo como ejemplo de lo fraterno y familiar de la zona. Desde la otra punta del escenario, el dirigente agradeció la publicidad mientras el público aplaudía el momento a las risas.

Pero no todo lo que dijo Tinelli en el escenario fue celebrado. El conductor cometió un insólito furcio al comentar que "recién estaba hablando con la vicepresidente que dentro de poco se van a cumplir 100 años de la muerte de Páez Vilaró", cuando en realidad sería el aniversario de su nacimiento. El público le advirtió a Tinelli de su error a los gritos, y el conductor corrigió luego su error.

Entre el público presente en la cena por los 115 años del balneario había varias celebridades, entre las que se encontraba nada menos que el músico de trascendencia internacional Cristian Castro. También habían varios famosos locales como Francis Andreu (que ofreció un show), Sergio Puglia y Orlando Petinatti. Además de Argimón y Antía, del rubro de la política estaban presentes el ministro Javier García, el senador Guido Manini Ríos, la ministra Irene Moreira y la exsenadora Verónica Alonso.