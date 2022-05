Exempleada de Shakira la denuncia por malos tratos: "No se la puede mirar a los ojos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante Shakira, una de las artistas más reconocidas del mundo, recibió fuertes críticas después de que una de sus exempleadas contara las experiencias que vivió mientras trabajaba con ella. Las fuertes revelaciones de la mujer generaron gran repercusión, aunque la cantante no ha realizado comentarios al respecto.

Fue Cristina Cárdenas quien reveló a un medio en España que, durante el cumplimiento de sus funciones como coordinadora de extra en los rodajes, le molestaron algunos comportamientos de la cantante colombiana. Los dichos dejaron expuestos los supuestos malos tratos de la célebre compositora con sus compañeros. Sin embargo, más allá de las declaraciones suyas, aún no se comprobó la veracidad del relato.

El periodista Javier de Hoyos fue el encargado de replicar las declaraciones en el programa Intrusos que conduce Flor de la V por el canal América. Allí se recopilaron y presentaron varios audios de la mujer.

Las polémicas declaraciones contra Shakira

El periodista comenzó diciendo que había hablado con Cristina Cárdenas. Según declaró ella, a "Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo".

Cárdenas continuó su relato diciendo que Shakira "es mandona" y en diferentes ocasiones sacó a personas de las grabaciones: "'Tú no, tú fuera', así señalando con el dedo". En uno de los audios revelados, la exempleada aseguró: "Que no se la puede mirar a los ojos. Que hay que voltear cuando ella pasa, que nadie puede tener un celular ni sacarle una foto y que si aparece una chica más exuberante que ella la echa del rodaje".

Además contó que debido a las exigencias de la cantante, las horas laborales se extienden casi a diario en las grabaciones de los videoclips: "Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda 17". Cristina señaló que es "imposible trabajar" con la colombiana y que debido a esto, muchos prefieren no hacerlo.

Finalmente, Cárdenas manifestó que vivió malos tratos de la cantante para con sus empleados de rodaje. "Desespera a la productora, a los directores, a todos. Los extras se mueren del asco, nadie quiere rodar con Shakira, el equipo se desespera", sentenció con dureza.

Si bien la cantante de "Waka Waka" no se pronunció al respecto, los usuarios de las redes sociales comenzaron a tomar partido, unos defendiendo a la cantante y otros a la exempleada.