Durísimo debate entre Jorge Rowinsky y Alberto Silva: "Decís estupideces"

El panel de Buscadores (VTV y Canal 5) abordó el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia. Cuando Alberto Silva argumentaba sobre la incidencia que habría tenido José Mujica en la campaña en el país cafetero, se produjo un debate de alto voltaje con Jorge Rowinsky, quien participa del programa a distancia, desde Miami donde reside.

"Yo sé que vos estás en contra de todo lo que sea izquierda", le dijo Silva y Rowinsky estalló. "No, estoy en contra de las estupideces que dices tú. Tú eres de la izquierda de derecha, de la izquierda que apoya dictaduras. ¡No me vuelvas a decir eso!", replicó

"Otro insulto guarango, de un resentido", respondió entonces Silva. "Te insulté... pobre muchacho. Cuidado. Pobre muchacho, qué muchacho tan bueno", ironizó luego Rowinsky.

Si bien Fernando Vilar quiso poner paños fríos, el conflicto continuó y levantó más temperatura. Silva le reprochó a Rowinsky que era "amigo de Graciela Bianchi". "Soy amigo de Graciela Bianchi, sí. Como tú eres amigo de Mujica. A mis amigos los elijo yo", contestó el otro.

"Estoy asombrado del odio de este hombre, del rencor. ¿Cómo se puede vivir así?", se preguntó entonces Silva. "Tengo más valentía que tú, que te callas. Nunca más me vuelvas a decir que yo no soy de izquierda porque no tienes ese derecho", dijo Rowinsky.

Finalmente, Vilar logró terminar con el intercambio y los panelistas también bajaron la tensión del debate. "Estos son los mejores programas", se río Rowinsky.

Mirá el debate (se produje a partir del minuto 1:18:00)