La dura historia de Santiago Wilkins: "Llegué a decir '¿para qué seguir en esta situación?'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Santiago Wilkins fue uno de los invitados de la última edición de PH: Uruguay, el programa que conduce Gonzalo Cammarota y va los jueves por Canal 4. Allí, el experiodista de Telenoche reveló parte de su dura historia de vida y, luego de que se preguntara por aquellos que habían tenido que madurar de golpe, contó su experiencia.

"Mi madre tenía —ahora ya está muchísimo mejor— un problema de depresión, entonces era aguantar eso y entender por qué mi madre en algunas situaciones se encontraba mal, siendo ue teníamos todo para estar bien, y trabajar mucho en la interna", relató el que llegó a ser el conductor más joven en la historia del informativo de Canal 4.

"Tuve un punto de inflexión. Empecé a fumar cuando tenía 13 años, salía muchísimo, hacía muchas cosas aprovechando esta falta de racionalidad emocional, si se quiere decir, de mi madre, e hice muchísimas cosas uqe no me arrepiento de nada porque todo me hizo aprender, pero (fue) madurar rápido y a los porrazos", siguió.

Wilkins dijo que encontró "un amigo" en los libros de autoayuda y otras temáticas que había en su casa, y que de la mano de esas herramientas logró seguir adelante hasta que llegó, luego, a estudiar Comunicación y a formar una carrera en los medios.

"Tenía que sanar muchas cosas, aún siendo muy chico, y es importante remarcar esto también, ya que hay muchos adolescentes, con el tema del suicidio, de que siempre puede haber un libro, un amigo o una persona que te pueda escuchar, es el mensaje que quería transmitir", remató.

Entonces Cammarota quiso saber si Wilkins también había pasado él mismo por un cuadro de depresión. "No llegué a una situación límite. Sí lo pensé muchas veces, y me encontré solo en un montón de situaciones, de decir: ¿para qué seguir en esta situación donde no encuentro lo que quiero, no sé para dónde voy?", se sinceró el comunicador de Maldonado.

De PH: Uruguay también participaron, ayer, Sofía Rodríguez, Agosto Latino, Obdulio Trasante y Cintia Caballero.