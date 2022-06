La desilusión de Mirtha Legrand con Adrián Suar luego de ser desvinculada del canal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si hay una característica que define a Mirtha Legrand es la sinceridad ante todo, y su opinión sobre la fallida negociación con el canal argentino eltrece por su continuidad en el canal, no escapó a la regla. Es que la diva de los almuerzos no ocultó su malestar por no haber podido llegar a un acuerdo y se despachó contra las autoridades: “Esperaba otra respuesta”, sentenció rodeada de periodistas.



Sobre el comunicado de Story Lab, la productora de su nieto Nacho Viale, en donde se anunció la libertad de Legrand para negociar su continuidad en la televisión con otros canales, Mirtha confirmó que lo vio y que le resultó “raro”. “Nacho hizo todo de buena fe”, aclaró en seguida en diálogo con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América (¿futuro hogar de la diva?).

Luego de contar que hacía mucho tiempo estaban esperando una respuesta, Mirtha aclaró que la definición era lo que correspondía. Consultada sobre cuál era su “real deseo”, Mirtha no anduvo con rodeos: “Era volver a eltrece”, dijo contundente. Luego, explicó que no cree que ese deseo se cumpla.



Cuando le preguntaron si había hablado con Adrián Suar, Legrand asintió pero aclaró que esa charla fue un día antes del comunicado. “Él me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo. Lo imposible. Y Codevilla también”, confió. “Es una cuestión delicada”, continuó.

Acto seguido, y sin dar ningún nombre preciso, confesó: “Me decepcionó. Esperaba otra respuesta”. Tras recibir un par de preguntas más, pidió que no la abrumen y reconoció por último que no tendría problemas en volver a la pantalla de América TV. “Fueron muy cariñosos conmigo siempre”. En relación a la posibilidad de trabajar con Juana Viale, su nieta, Mirtha reveló que la negociación con eltrece era por las dos y que no habló todavía con ella del tema.



Legrand charló con la prensa durante la Comida Anual Solidaria de la Fundación Doctor Juan A. Fernández, entidad de la que es presidenta honoraria. La diva llegó a la cita, en el Centro Cultural Kirchner, junto a dos de sus más cercanos colaboradores, Alejandro Veroutis y Héctor Vidal Rivas. Para la ocasión, Mirtha eligió un vestido azul, que acompañó de un tapado en el mismo tono.



Al llegar, fue recibida por la actual presidenta de la fundación, Miriam Bagó, con quien conversó amigablemente mientras juntas se dirigían al gran salón en el que se llevó a cabo la cena.

Futuro incierto.

Este lunes, a través de un comunicado, StoryLab -la compañía de Nacho Viale y Diego Palacio- dio cuenta de la finalización del “derecho de preferencia” o “primera opción” en beneficio de eltrece, canal que contó en el aire, hasta diciembre último, con los formatos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.



“Se terminó el derecho de preferencia, hoy no estoy hablando con nadie. ¿Puedo hablar con alguien? Sí, con todos”, reconoció Nacho Viale ante la consulta del diario La Nación. Días atrás, el productor había desmentido un posible acercamiento con Telefe, dejando en claro que la prioridad de negociación la tenía eltrece.



Si bien, no están cerradas del todo las puertas de eltrece, lo cierto es que cada vez es más compleja la negociación de StoryLab con el canal que manejan Adrián Suar y Pablo Codevilla. Lo más probable es que Mirtha vuelva a pisar un set de otro canal.



En el comunicado de StoryLab se aclara que el pasado 9 de junio la empresa productora entregó la última propuesta a eltrece con vistas a destrabar el acuerdo y lograr la vuelta de la diva a la pantalla que la cobijó durante las últimas temporadas. Si la productora no llega a un acuerdo ni con eltrece ni con Telefe, un tercer jugador intentará llevar a Mirtha Legrand y a Juana Viale a sus filas: América TV.