El desgarrador mensaje de la actriz Isabel Torres: "Me han dado dos meses de vida"

Este lunes, la actriz española Isabel Torres publicó un desgarrador video en su cuenta de Instagram. Bajo el título de "My last video" ("Mi último video", en español) la protagonista de La veneno le comunicó a sus seguidores su delicada situación y les agradeció por el afecto en los últimos meses.



"Este es el último vídeo que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles como estoy", comentó al inicio de su mensaje.



La intérprete y presentadora canaria, que padece un cáncer de pulmón desde 2018, reveló que tuvo una metástasis en los huesos y que pasó los últimos días internada. "Ahora estoy en casa de mi mejor amiga y me está cuidando", dijo. "En principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero bien, y si no os supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así".



Pese a la difícil situación que está atravesando, la actriz aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus seguidores por los cientos de mensajes de apoyo que recibió en el último tiempo. "Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias".



"Yo les quiero saludar a todos pero no puedo. Sé que están ahí, que me han echado una mano enorme... Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí y decirles que la vida es tan bonita y hay que vivirla", comentó. A su vez, aseguró que, en caso de superar la enfermedad, volverá a conectarse a las redes sociales; pero que, si no lo consigue, estará agradecida por haber vivido la "experiencia llamada vida". "Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo", concluyó.