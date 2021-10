Deja de emitir la histórica CX42 Emisora Ciudad de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CX 42 Ciudad de Montevideo (1370 AM) cierra su ciclo luego de 91 años al aire. Luego de varios robos en su planta emisora, las autoridades de la radio resolvieron no reponerlo y en los hechos, la radio ya no está al aire.

Desde su lugar en el dial de AM y su fundación en 1930, Radio Ciudad de Montevideo se caracterizó por difusión de contenido popular: música tropical, transmisiones deportivas y transmisiones carnavaleras desde el Teatro de Verano.

De hecho "la 42" fue pionera en transmitir en directo las instancias del concurso de cada febrero. Al momento de su cierre, llevaban 43 años carnavales.

El periodista Daniel Porciúncula, que lideraba el equipo de carnaval de la emisora, anunció con pesar la noticia del cierre. "Varias acciones delictivas perpetradas contra su planta emisora dejaron menguadas las posibilidades de emitir y pese a los ingentes esfuerzos físicos, materiales e intelectuales realizados desde entonces, la situación se volvió irreversible", escribió Porciúncula en muro de Facebook.

"Seguramente tarde o temprano alguna otra emisora surgirá en ese mismo punto del dial pero Emisora Ciudad de Montevideo la radio del Carnaval solo será, por lo menos para nosotros, un grato e inolvidable recuerdo", añadió el periodista.