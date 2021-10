Crecen los rumores de romance entre Mariano Martínez y Luciana Salazar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Primero coincidieron en la pista de La Academia de ShowMatch, y ahora, supuestamente, lo hicieron en las playas de Miami. Desde que los rumores comenzaron a vincular a Luciana Salazar con Mariano Martínez, las “coincidencias” no pararon de crecer. Según se mostró en Intrusos, la modelo y el actor estarían comenzando una relación que ahora los llevó a vacaciones juntos a Florida, Estados Unidos. Además de las fotos que ambos subieron por separado a sus redes sociales, los trascendidos empezaron a confirmarse con los comentarios de personas de su círculo íntimo.

“Los protagonistas de este ‘pistas y coincidencias’ son Luciana Salazar y Mariano Martínez. La coincidencia da cita en Miami, ¿Dónde está Luciana Salazar? En Miami”, dijo Rodrigo Lussich en el marco de su popular segmento el programa Los Escandalones para “¿Y qué sube Mariano Martínez a sus redes? Esta foto en un mar que da Caribe”, agregó Adrián Pallares por su parte, al tiempo que dijo que sospecha que el actor estaría también en Miami, a pesar de no haber especificado la geolocalización de sus publicaciones en Instagram.

“Hasta acá, son solo coincidencias, pero ustedes recuerdan que Marcelo Polino, el hombre que sabe todo, dijo ‘no vayan por el lado de otra gente porque el hombre que está con Luciana es alguien que estuvo en el Bailando’, y que por eso no llamó tanto la atención cuando fue a verla bailar”, sumó Lussich sobre la relación que estaría ocurriendo con un hermetismo total de parte tanto del actor como de la modelo.

“Cuando sacamos a Jorgito Moliniers en un móvil, y expusimos el tema de Mariano Martínez, él dijo ‘yo no quiero hablar, no quiero hablar’”, remarcó Adrián Pallares. “Y a esto se le suman las palabras de una amiga de Luciana Salazar que escribió en su posteo en Instagram. ‘Marian, te veo la mirada cambiada. ¡Poderosa! ¡Segura y penetrante! ¡Creo que te estás enamorando…!’”, leyó Lussich, con la seguridad de que el mensaje refiere a un incipiente noviazgo entre Salazar y Martínez.

Días atrás, Salazar oficializó su renuncia a La Academia. “Es difícil tomar esta decisión, igual ya lo había hablado con la producción y por supuesto que mi equipo lo sabía”, sostuvo al hablar de su salida del programa.



En ese sentido, se explayó: “Yo tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija, que es de otra nacionalidad, y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y después tal vez no pueda entrar al país. Así que tengo que irme de urgencia y no llegaba con los tiempos para seguir en el certamen”.

Esa explicación podría tener que ver con el viaje que por estos días, supuestamente, comparte con Martínez. “Desgraciadamente, tengo que irme”, agregó, algo compungida. “Quiero agradecer a todos, a mi coach, Majo; a Nachito que se vino acá y puso la mejor; y a todos, de verdad. Fue un año muy lindo, me fui en este ritmo que estuvo mi hija, así que para mí fue un broche de oro”, concluyó.