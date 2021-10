La confesión de Mauro Icardi a China Suárez sobre Wanda Nara: "La veo como hermana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El interés sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha decaído. A más de una semana de que explotara la crisis entre la famosa pareja, nada ha cambiado demasiado. A juzgar por sus actitudes en redes sociales, la tensión entre ambos persiste y nada está dicho sobre su futuro.

Mientras, los periodistas de chimentos continúan en su averiguación de detalles respecto al trasfondo de esta historia. En esa línea, este lunes revelaron parte de los diálogos que Icardi habría tenido con la China Suárez, la tercera en discordia de esta polémica.

Según relataron en Los Ángeles de la mañana, el futbolista habría sido el que inició el diálogo virtual con la actriz, lo que refuerza la versión que la China expresó días atrás en sus redes sociales. Le habría dicho, en sus primeros intercambios: "Sos la mujer de mi sueños, sos mi ídola, te veo desde chiquito". Él tiene 28 años y ella, 29, y empezó a trabajar de niña.



Además, el atacante del PSG le habría contado que estaba en crisis con Wanda Nara. Y en palabras de Ángel de Brito, le habría confesado: "Me quiero separar de Wanda, pero Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja". Ya son varias las versiones que indican que él le había pedido el divorcio a la rubia, sin éxito.

Lo más picante que Icardi le habría declarado a Suárez, según lo que habría compartido ella con su entorno más cercano, sería: "La dejé de querer, la veo como hermana o como madre".

En el largo descargo publicado en Instagram, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza dijo haber sido engañada por Icardi (a quien no nombró), al igual que por otros hombres de su pasado. "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose. Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", aseguró.

Mientras en Argentina se revelaba esta polémica versión, Icardi subía hoy a sus historias de Instagram una foto de sus manos junto a las de Wanda, en un desayuno. La confusión sigue rondando.