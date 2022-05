El comunicado de Facundo Arana tras las explosivas acusaciones de Romina Gaetani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de las polémicas declaraciones de Romina Gaetani durante su paso por LAM, Facundo Arana publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse a las acusaciones de su colega.



Anoche, el actor y padre de tres adolescentes —fruto de su matrimonio con la exmodelo María Susini— compartió una historia de Instagram para comunicar qué postura tomará ante los comentarios de Gaetani.



“Buenas noches“, escribió el también cantante en una placa negra con letras blancas que sorprendió a sus fanáticos. “A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias”, agregó.



Sus palabras coinciden con los dichos que horas antes le hizo a la panelista de Socios del espectáculo Luli Fernández, quien se comunicó con él para conocer su versión de los hechos tras los dichos de Gaetani.



“Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto“, fueron las primeras declaraciones del actor y papá de Indiana y de los mellizos Yaco y Moro.



Fernández explicó que para el artista el relato de su excompañera de trabajo “fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque la quiere y respeta mucho”.



Además, según comentó la panelista —porque Arana se excusó de salir al aire—, el actor “nunca tuvo registro de haber dicho la frase a la que hace alusión Romina (en referencia a p**a falopera)”, pero “independientemente de las palabras que escuchó, porque vio su nota y sabe lo que ella dijo, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar“.



“Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir, y las novedades que pueda llegar a haber por este tema desde su voz nos las vamos a enterar por abogados. Probablemente por un comunicado escrito“, agregó Luli al tratar el tema al aire del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



Arana, quien en 2014 protagonizó la novela Noche y Día junto a Gaetani, fue acusado por la actriz de haber sido violento con ella en más de una oportunidad. “Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos“, afirmó durante su polémica entrevista en LAM.



“Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag*** a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock. Después nos encontramos en Carlos Paz porque los dos estábamos haciendo temporada… Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una p**a falopera?’“, agregó.



Y completó: “En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo ‘ni una cosa ni la otra, amor’; y le choqué la copa. Ni pu**a, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema“.



Tras esas duras palabras, Arna se llamó a silencio durante todo el fin de semana. Aunque el sábado a la tarde intercambió algunos mensajes con Yanina Latorre, quien este lunes a la noche contó lo que hablaron. “Me dijo que no está acostumbrado a esto y que no sabe cómo contestar. Siente que le pasó un camión por encima“, señaló la panelista. Y añadió: “Me aseguró que no puede creer esto, que ellos tenían buena onda”.