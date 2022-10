Los chistes de "La culpa es de Colón" por el nuevo look de Maxi De la Cruz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cambio de look de Maxi De la Cruz ha sorprendido a sus seguidores y a los espectadores de los programas que conduce. En La culpa es de Colón, el ciclo que lidera viernes y domingos, su renovado look no ha pasado desapercibido y ha sido objeto de chistes por parte de sus compañeros.

Ayer, por ejemplo, en más de una oportunidad se lo comparó con Gerardo Nieto, el cantante de Karibe con K y uno de los hombres calvos más famosos del país. "¡Gerardo Nieto me dicen!", se rió Maxi.

Más tarde, el chiste volvió a aparecer mientras se escuchaba a Marcel Keoroglian gritar "¡Cantá 'Polvo de estrellas'!".

El propio Keoroglian le dedicó otras bromas a Maxi y su look actual, del que el conductor dio cuenta en sus redes sociales, cuando mencionó a una clínica especializada en tratamientos capilares.

Tras leer un poema que dijo estar dedicado a su cabellera, a la que extraña, y mientras De la Cruz minimizaba el asunto —siempre con el humor que caracteriza al formato—, el humorista dijo: "Vos porque sos pelado nuevo".

Maxi De la Cruz se rió y dio por cerrado el asunto. "Yo estoy contento, a mí me gusta", comentó y zanjó el tema.