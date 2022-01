Britney Spears explota contra su hermana Jamie Lynn: "Caíste a un nivel muy bajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves, Jamie Lynn Spears ofreció una entrevista para presentar Things I Should Have Said, su autobiografía. Durante su charla con la presentadora JuJu Chen, la exestrella de Zoey 101 habló del comportamiento de su hermana, Britney Spears. Según la entrevistada, la "princesa del Pop" se mostraba errática y paranoica antes de quedar bajo la tutela de su padre.



Horas más tarde, la cantante de "Toxic" le respondió a su hermana a través de Twitter. "Mientras andaba con una fiebre de 40 grados, veo que mi hermana está haciendo una entrevista... En fin, lo que me molestó realmente es que dijo que mi comportamiento era psicótico cuando ella ni siquiera estuvo para mí hace 15 años. ¿Por qué hablar de eso ahora? Al menos que ella dijera eso para promocionar su libro", escribió.



"Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn. Mi familia arruinó mi vida y ahora me hacen ver a mí como la loca... La lección aprendida de todo esto es no confiar en la gente, ni en nadie, haz de tus gatos y perros tu familia y cuida de ti misma", agregó..



Tras ese comentario, Jaime Lynn salió a responder. "Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. No tengo la culpa de haber nacido como una Spears, y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. Y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien. No quiero drama y a pesar de todo siempre amaré a mi hermana mayor", aseguró.

A pesar de ello, Britney dejó otro mensaje contundente este viernes a través de sus redes sociales en el que felicitaba irónicamente a su hermana por haber caído en un nivel muy bajo, y en el que se mostraba decepcionada por sus declaraciones.



"Jamie Lynn, felicidades bebé. Acabas de llegar a un nuevo nivel de bajeza. Nunca he estado así con un cuchillo o pensaría en hacer algo así. Por favor, detente con estas mentiras de los libros de Hollywood. Sólo una escoria inventaría cosas así sobre alguien. Estoy muy confundida porque honestamente tú no eres así. ¿De verdad Jamie Lynn? ¿Enfrente de los niños? Felicidades por encontrar un nuevo nivel de bajeza", señaló.