"Bocha" Pintos tras su trabajo con Laura Raffo: "Recibí mucho palo, sobre todo de los míos"

Carlos "Bocha" Pintos visitó este fin de semana el programa Vamo arriba que es domingo (Canal 4), donde habló de su carrera al frente de Bola 8 y de otros grupos musicales, pero también de política.

Durante la campaña electoral pasada, sorprendió que Pintos fuera parte del equipo de la candidata multicolor a Montevideo, Laura Raffo. A pesar de que había sido votante del Frente Amplio en elecciones anteriores, Pintos aceptó la invitación de Raffo y reveló que fue la primera vez que una agrupación política lo convocaba a trabajar "en serio".

"Nunca se me había convocado. Conozco a mucha gente, muchos políticos pero nunca sonó el teléfono para decirme: quiero que estés en mi equipo para trabajar para los negros. A mí me pareció buenísimo eso", aseguró.

Luego reveló que su decisión le trajo muchas críticas. "Recibí 50 mensajes relajándome y dos o tres diciéndome 'vamo' arriba", contó y luego se quejó de esas críticas por motivos políticos.

Conversamos sobre su experiencia con Laura Raffo y las críticas que recibió 🗣 ‘’Yo no te voy a preguntar si sos del Partido Nacional, Partido Colorado o quien seas. A vos te preocupa la situación de mi sector’’, expresó ⬇ pic.twitter.com/5WkI5Fe38u — ¡Vamo Arriba que es domingo! (@VAQueEsDomingo) February 27, 2022

"No entiendo qué es lo que hay que hacer. Uno quiere trabajar para lo nuestro. Obviamente sé cuál es la problemática de los negros... En muchos casos se nos utiliza, pero a la hora de la verdad la memoria falla", dijo.

"Mañana me llamás vos, Lali (Sonsol), y me decís que tenés una idea para darle para adelante a los negros, yo no no te voy a preguntar de qué partido sos, si sos del Partido Nacional, Partido Colorado o quien seas. A vos te preocupa la situación de mi sector’, agregó. "Lo más triste es que la gran mayoría que me han pegado han sido de los míos", complementó.

En entrevista con Sábado Show, semanas atrás, Pintos también se refirió a esta situación.

"Yo siempre voté al Frente Amplio, pero ya no lo voto más. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nunca se me tuvo en cuenta como referente de la cultura. Siempre se me vio como el de la música tropical y para el agite, para que lleve grupos siempre me llamaban, pero cuando se iba a hablar seriamente de cultura, de candombe, de la problemática de los negros, yo no existía. En este caso, cuando asumió el nuevo gobierno tuve una muy linda reunión con Gloria Rodríguez y luego Laura Raffo me convocó para integrar el grupo de trabajo", declaró.



Sobre las repercusiones, añadió: "Recibí muchas críticas. Pero no tengo por qué dar explicaciones de nada. También me llamaron algunos exponentes del Frente Amplio para preguntarme lo que había pasado. Les dije la verdad: yo los voté toda la vida, he salido en spots del Frente, animamos mil actos pero a la hora de hacer algo en serio nunca me llamaron".