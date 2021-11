Andy Vila será madre por primera vez: lo anunció en vivo en "Vamo' arriba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andy Vila, la conductora de Vamo Arriba y Los 8 escalones: edición famosos, anunció este lunes que será madre. Vila dio la noticia en vivo y sus compañeros de Vamo Arriba lo celebraron.



Bajo la consigna que da origen a la encuesta del lunes del magazine matinal de Canal 4, enfocada en "cuál fue tu noticia del año", la conductora de 34 años contó la suya y sorprendió a todos los televidentes. "Esta es una de las noticias más importantes, al menos para mí", le comentó a sus compañeros antes de revelar que será madre por primera vez. "Se agranda la familia", lanzó, emocionada.



"Estoy muy emocionada y feliz. Quiero agradecerle a mis compañeros, que fueron de gran contención. Hay algunas mujeres que no se sienten mal al principio, pero yo me sentí muy mal. Así que fue fundamental el apoyo de ellos, que son unos compañeros de fierro. Estaba haciendo el programa y por poco me caía desplomada, pero ellos me llenaron de energía. Y también les agradezco a ustedes (los televidentes) porque me mandan todo el cariño. Empieza una nueva etapa", comentó.

Arrancamos el día con LA NOTICIA DEL AÑO 💣 Nuestra familia se agranda: ¡@Andyyvila está embarazada! 🎉😍 "Quiero agradecerle a mis compañeros por su contención en los primeros días que me sentí muy mal", dijo nuestra conductoraza ❤️ pic.twitter.com/UHpBTAX0DS — Vamo' Arriba (@VamoArriba4) November 22, 2021

Tras el anuncio, Vila compartió la noticia en su cuenta de Instagram. "¡¡¡La noticia más linda!!! Te estamos esperando", escribió en el pie de la foto que la muestra junto a su pareja, Emiliano Álvarez, y la imagen de la ecografía que confirma su embarazo.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de apoyo de colegas y amigos. "Queeeeeee?? Me muero, felicitaciones!", escribió la cantante Meri Deal; "Ahhhhhh qué divino!!! Muchísimas felicidades", comentó Claudia Fernández; "Felicitaciones! La noticia más linda, bienvenida al club!", agregó Ana Inés Martínez.