Ana Inés Martínez indignada por un "aumento de locos" en su cuenta de luz

Ana Inés Martínez compartió este fin de semana un mensaje de reclamo hacia UTE. En concreto, la periodista deportiva se quejó de un aumento por dos en su cuenta mensual entre abril y junio. "No uso aire, apto súper luminoso, no estoy prácticamente los findes, no cocino... Vida igual y el aumento es de locos", escribió en Twitter.

En efecto y de acuerdo a las capturas de pantalla compartidas por la integrante de Punto penal y Subrayado, Martínez pasó de pagar $ 2.750 en abril a $ 6.442 en junio.

"¿Es normal esto si tu vida es exactamente IGUAL? es más, cada vez estoy menos en casa", añadió la comunicadora, quien arrobó a UTE solicitando una inspección de su contador.

Compartido el mensaje, Martínez recibió decenas de muestras de apoyo y también ejemplos similares. Otros le dieron consejos, como que fuera ella la que tomara las medidas del consumo.

"No soy la única parece", escribió en otro mensaje.