Tiago PZK en Uruguay: crónica de un show a puro baile, rimas sobre Luis Suárez y emoción

El primer show de Tiago PZK en Uruguay podría resumirse en estos tres momentos: el llanto incontenible al final de "Sola", esa canción que marcó el inicio de todo, que resumió una vida y que cambió, también, una vida; la improvisación atravesada por el Maracanazo y la vuelta de Luis Suárez a Nacional; y el multitudinario canto a capella que cerró la noche a ritmo de "Bombona", hit obligado en las pistas del último año.

Este martes, ante las 7.000 personas que ocuparon la mayoría de los espacios disponibles en el Antel Arena, y en la víspera de su cumpleaños número 21, el cantante y rapero argentino Tiago Uriel Pacheco demostró que si hoy está en lo más alto de la música urbana regional, es por talento y también, o sobre todo, por compromiso y trabajo.

Esa demostración estuvo en la puesta, en el despliegue y en la performance, pero también en un relato encabezado por "Casa de chapa", el tema autorreferencial del disco debut Portales en el que Tiago dice, entre otras cosas, que la suya es una historia de sacrificios. A lo Riquelme en Don Torcuato y a lo Maradona en Fiorito, "Gotti" es un héroe de Monte Caseros con traje futurista, melodía contagiosa y mensaje de resiliencia.

Es el héroe al que escuchan, a juzgar por el público que llegó al Antel Arena, una inmensa cantidad de adolescentes y niños a los que él aporta diversión, sensibilidad y en definitiva, corazón. La entrega es clara aunque esté estudiada, ensayada, aprendida y aunque pueda ser una réplica de lo que habrá en cada parada de la gira que empezó el fin de semana, con dos Movistar Arena agotados en Buenos Aires, y que seguirá hasta llevarlo por América Latina, España y Estados Unidos.

En Montevideo, Tiago lo dio todo y ofreció un show a la altura de las expectativas: su absoluto dominio del escenario, su buen desempeño vocal y el respaldo de una banda afiatada fueron los pilares de una gran noche.



El primer show de Tiago PZK en Uruguay podría resumirse en estas tres capas: la del espectáculo, un montaje de alto nivel con visuales hipnóticas, llamaradas y espejos; la del entretenimiento, con un repertorio bailable que va del reggaetón a una diversidad de ritmos en los que caben temas como "Además de mí", "Eléctrica" o "Nos comemos"; y la del sentimiento.

En una propuesta montada en tendencias sonoras y usualmente reducida al consumo de masas, el rapero abraza el mensaje y hace énfasis en ello. Cuando presentó "Nadie más", de su flamante álbum, le dijo a sus fans que si no se sabían la letra no importaba, que la escucharan: que había, puesta ahí, mucha de su emoción. Cuando hizo "Ríos de sal", en la que canta, como en otras, su propia historia, se apoyó más que nada en una guitarra acústica y dejó que sus palabras fueran las grandes protagonistas. Cuando habló largo, lo hizo para inspirar: él también supo llorar por sentir que no iba a poder, y ahora está ahí, en plena realización de un sueño.

El primer show de Tiago PZK en Uruguay podría, así, resumirse en estos tres gestos: la manera en la que sujetó primero una camiseta de la selección uruguaya, y después un Pabellón Nacional que lo acompañó la gran parte de su recital y fue bastante más que un guiño; el baile y el perreo hasta el piso cuando sus temas lo pidieron; y las lágrimas genuinas de un chico en medio de un momento grande.

En el escenario, unas horas antes de cumplir 21, el rapero declaró: "Este es el mejor regalo por adelantado que me hicieron en la vida". Después, en sus redes sociales, aseguró: "Me lloré todo, me perreé todo. Fue increíble".



Si la vara la marca el entusiasmo con el que este debut local fue recibido, el público se fue del Antel Arena con la misma sensación de regalo, de festejo, de celebración. De todo eso que suele dar la música.

VIDEO El freestyle de Tiago PZK con rimas sobre Luis Suárez

Antes del recital, el cantante argentino se había encontrado con Luis Suárez, quien le firmó una camiseta de Nacional. Luego, en escena, cuando decidió improvisar y rendirle homenaje a sus orígenes en el mundo del freestyle y en las plazas de Argentina, el delantero uruguayo fue protagonista de sus rimas.

"Siempre voy a ser mi carnal, y voy a volver como hizo Luis Suárez a Nacional", dijo primero, y más adelante insistió en la idea: "Hey hermano, soy sincero: tengo la 9 en la espalda, me dicen El Pistolero".