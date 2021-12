Louis Tomlinson, el ex One Direction que encontró su voz, prepara su visita a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es uno de los shows internacionales más esperados del 2022. La visita del ex One Direction, Louis Tomlinson, al Antel Arena generó expectativa desde su anuncio a inicios de noviembre. Y ayer, finalmente, se confirmó cuándo se venderán las entradas para el show que el británico ofrecerá el 24 de mayo de 2022 en el recinto cerrado más grande de Uruguay.

Las tickets para su concierto se pondrán en venta el martes 14, a las 11.00, en exclusiva para clientes BBVA, hasta en tres cuotas con tarjetas Visa y Master de ese banco. Esa preventa solo para BBVA se extenderá hasta el 19 de diciembre inclusive, por Tickantel.

En tanto, la venta para todo público comenzará el 20 de este mes. Las entradas irán de 1.500 a 6.350 pesos, y entre esos extremos habrá sectores a $ 2.875, $ 2.990, $ 3.350 y $ 5.200.

Esta será la segunda presentación de Tomlinson en un escenario uruguayo, y la primera como solista. En 2014, en pleno fervor de One Direction, el grupo que vendió 70 millones de discos en todo el mundo, el grupo actuó en el Estadio Centenario, con gran éxito.

Su visita a Montevideo se enmarca en la gira mundial de presentación de Walls, su debut como solista, que se lanzó en enero de 2020 y que ya alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Al igual que otros colegas de su exgrupo, como Harry Styles y Niall Horan, el cantante se desprendió de la sonoridad pop que definió a los éxitos “Night Changes”, “Story Of My Life” y “Drag Me Down” para apostar por nuevos horizontes musicales. Y le salió bastante bien.

“Two Of Us”, el primer adelanto de Walls, es una balada con tintes electropop que crece gracias al sutil pero valioso aporte de arreglos de cuerdas y dulces acordes de piano. La letra, que funciona como una agridulce carta de presentación de su nueva etapa, está dedicada a su madre, Johannah Deakin, que falleció en 2016 a causa de leucemia. En poco más de tres minutos, Tomlinson habla del dolor de la pérdida. “El día que te llevaron, deseé que fuera yo en vez de vos”, canta con la voz casi quebrada.

Sin embargo, “Two Of Us” no se trata solo de despedidas. Más allá de la melancolía, el británico le aporta una dosis de luminosidad a esa letra tan cruda: “Te juro que te voy a hacer sentir orgullosa, / Voy a vivir una vida por nosotros dos”. Con “Two Of Us”, Tomlison confirmó de una vez por todas que atrás quedó la óptica adolescente que definió los primeros dos discos de One Direction que, claro, tenía sus motivos: la boyband se formó en 2010 cuando la edad de los cinco cantantes oscilaba entre los 16 y los 19 años.

El músico, que ahora tiene 29 años, aprovechó la grabación de Walls para mostrar su lado más honesto. Y eso se queda claro en la portada: es un retrato que lo muestra sentado en una silla, con la cara seria y las manos metidas en sus bolsillos. No necesitaba nada más.

El resto de las canciones, que se pasean por el britpop y el rock indie, sorprende. La canción que da nombre al disco analiza el dolor de una separación, “Defenceless” se sumerge en la fragilidad emocional y “Habit” es una carta de agradecimiento a sus fanáticos. El 24 de mayo, la cantará en el Antel Arena junto a sus seguidores uruguayos.