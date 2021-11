Karibe con K se separa tras "diferencias económicas": la palabra de sus protagonistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karibe con K, uno de los grupos más exitosos de la música tropical uruguaya, anunció su separación tras una serie de conflictos marcados por "diferencias económicas". El conjunto nacido a finales de los ochenta, y que actualmente estaba liderado por Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufos, canceló su show del 19 de diciembre en el Antel Arena y mantiene en suspenso su recital del 12 de noviembre junto a Sonora Borinquen en el Teatro de Verano.

El encargado de dar la noticia fue Nieto, quien se refirió al tema durante su paso por ¡Vamo' arriba que es domingo!, el programa conducido por Luis Alberto Carballo en Canal 4. Cuando el también conductor de Algo Contigo le preguntó a su invitado si Karibe con K se había separado, la respuesta del cantante fue tajante. "Sí, desgraciadamente nos separamos por diferencias económicas", reveló.

"Uno pensaría que los tres ganan lo mismo", le comentó Carballo. "Y era así. Yo también pensaba lo mismo", respondió el cantante de "Polvo de estrellas". "El asunto es que Miguel y Yesty se bajaron del proyecto, y chau. El corazón de Karibe somos nosotros tres, a pesar de que pasaron muchos por Karibe y podríamos rearmarla con otros cantantes. Lo pensamos en el momento de la desesperación por hacer el espectáculo, pero decidimos cancelarlo por respeto a la gente", dijo en referencia a su show de diciembre en el Antel Arena.

Ya está con nosotros Gerardo Nieto



¿Qué pasó con Karibe con K?



Nos cuenta los motivos pic.twitter.com/XkA3zXE5T1 — ¡Vamo Arriba que es domingo! (@VAQueEsDomingo) October 31, 2021

"Quiero tomarme un café o comerme un asado con los dos, pero no quiero trabajar con ellos", aseguró. "Me desviví para la gente y le tengo un respeto sublime porque me puso en el lugar que yo amo. Entonces, estas cosas a mí me enojan porque no quiero esta situación. La falta de profesionalismo es compleja. Uno puede remarla hasta cierto punto; pero cuando te dicen: 'Nos bajamos y se terminó' es difícil".

Tras las declaraciones de Nieto, Prieto y Cufos participaron este lunes de Algo Contigo para dar su versión sobre la separación del conjunto. "Nosotros no nos bajamos porque yo nunca me llegué a subir", lanzó Cufos. "'¿Ustedes nos vieron hacer alguna promoción del espectáculo ese de Goberna del 12 famoso (en referencia al del Teatro de Verano)? ¿Por qué se piensan que no estuvimos? Hasta ese momento no habían hablado con nosotros, pero ya estaban vendiendo las entradas".

Arde la interna de Karibe con K: Yesty Prieto y Miguel Cufós le contestan a Gerardo Nieto tras separarse por "diferencias económicas"



"Con terrible calidad nos está sacando de la sociedad. Entré como socio y me voy como empleado", dijo Cufós respecto a los dichos de Nieto pic.twitter.com/sZRD0E7RqZ — Algo Contigo (@AlgoContigo4) November 1, 2021

"Hace 20 días fuimos a una reunión en la casa de Gerardo, donde nosotros, hasta ese momento, pensamos que éramos socios. Sin embargo, nos sorprende preguntándonos cuánto cobrábamos para ir a tocar a ese evento. Con una terrible calidad, nos está sacando como socios; entro como socio y me voy como empleado. Entonces no aceptamos. Eso fue lo que pasó", agregó.

Hasta ahora no se publicó un comunicado oficial en las redes de Karibe con K, y si bien el show del Antel Arena fue cancelado, la venta de entradas para el recital de Karibe con K junto a Sonora Borniquen en el Teatro de Verano siguen en Abitab.