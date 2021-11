Por el fútbol, también se reprograman los shows de No Te Va Gustar en el Estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día después de que se anunciara una nueva reprogramación del regreso de Jaime Roos a los escenarios, AM Producciones también anunció el cambio de fecha para los shows de No Te Va Gustar.

La banda se presentaría el 11 y 12 de diciembre en el Estadio Centenario, pero por conflicto con los partidos que deben o deberían disputarse en el recinto deportivo, esos recitales deberán postergarse.

Así, No Te Va Gustar tocará en el Estadio el lunes 13 y martes 14 de diciembre, y todas las entradas adquiridas conservan validez, sin necesidad de hacer ningún trámite.



En tanto, la venta se mantiene a través de la web AccesoYa, con precios que van de los 900 a los 2.500 pesos.

Para las personas que ya tengan sus tickets y no puedan concurrir en las nuevas fechas, se podrá solicitar el reembolso de dinero entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre. Para hacerlo, hay que enviar un mail con los datos al correo electrónico [email protected]



El comunicado de AM Producciones informa que "en razón de que la Conmebol había fijado la final de la Copa Libertadores de América para el día 27 de noviembre, y que por su parte la AUF estableció la final del fútbol nacional para el día 7 de diciembre, (ambos partidos a jugarse en el Estadio Centenario), es preciso proceder a modificar, por causas ajenas a nuestra voluntad y a la voluntad de los artistas las fechas del espectáculo NO TE VA GUSTAR. Existiendo conflicto de fechas entre partidos de futbol resueltos por AUF y eventos musicales contratados con Cafo, las circunstancias nos imponen que los shows de NO TE VA GUSTAR fijados para los días 11 y 12

de diciembre deban ser reprogramados para el 13 y 14 de diciembre".

En tanto, No Te Va Gustar utilizó sus redes sociales para explicar el porqué de la variante. "Se nos reducen los días de armado y montaje pautados para estos shows, y no nos queda otra opción que cambiar las fechas. Intentar acelerar estos procesos de producción sería poner en riesgo la salud de todos los profesionales, técnicos, operarios y trabajadores que participan del armado del espectáculo", señaló el grupo.

Los dos shows de No Te Va Gustar servirán para presentar oficialmente Luz, el último disco de estudio de la banda. La apertura estará a cargo del quinteto local Niña Lobo.