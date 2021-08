"Spider-Man: Sin camino a casa" estrenó tráiler y abre la puerta al multiverso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Spider-Man: Sin camino a casa, la tercera película sobre El Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, presentó este lunes su primer tráiler durante la CinemaCon de Las Vegas, y luego de que se filtrara en internet.

Tras rumores y especulaciones, Sony lanzó el primer adelanto del film que se estrenará a nivel mundial y solo en cines el 17 de diciembre, y que es una de las grandes cartas que jugará Marvel este año. La dirige Jon Watts, que ya estuvo detrás de De regreso a casa y Lejos de casa, las anteriores.

El tráiler es de lo más excitante que el Universo Cinematográfico de Marvel ha presentado en lo que va de 2021, porque le abre la puerta al tan esperado multiverso, del que se han dado pistas a través de las series estrenadas este año, sobre todo WandaVision, Loki y la animada What If...?



El avance encuentra a Peter Parker conflictuado, luego de que el mundo entero descubriera que él es El Hombre Araña. Con los beneficios que trae que su novia MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y la tía May (Marisa Tomei) estén al tanto de la novedad, al joven superhéroe le cuesta compaginar esa vida personal con la mirada que el mundo pone sobre él y, ahora, sobre su entorno más íntimo.

Entonces se le ocurre buscar a Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) para que, con sus poderes, logre revertir la situación y vuelva al tiempo en que nadie sabía de la verdadera identidad del Hombre Araña. Pero el plan es arriesgado y no saldrá del todo bien



"El multiverso es un concepto del cual sabemos, alarmantemente, muy poco. El problema eres tú, tratando de vivir dos vidas diferentes. Mientras más lo haces, más peligroso se vuelve", le advierte Dr. Strange a Parker. Y eso, está claro, será bastante importante en la película.



El tráiler también revela la aparición de Alfred Molina como el malvado Doctor Octopus, un personaje al que ya encarnó en Spider-Man 2, la película de Sam Raimi de 2004, protagonizada por Tobey Maguire.

Sony fue el estudio encargado de descorchar la edición de 2021 de CinemaCon, que después de un año de parate por culpa de la pandemia, regresó a Las Vegas para unir en un mismo lugar a exhibidores, distribuidoras y otros importantes agentes empresariales del cine.



Sony hizo una defensa cerrada de las salas como el lugar ideal para los estrenos de las películas —en una clara crítica a los estrenos híbridos en cines y streaming—, y ofreció como sorpresa la primera proyección de Ghostbusters: Afterlife, la nueva entrega de la exitosa saga de comedia y fenómenos paranormales.